ΚΡΗΤΗ

Λασίθι: Φωτιά στον Αδριανό: Σε επιφυλακή για τον φόβο των αναζωπυρώσεων

Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει από το βράδυ του Σαββάτου η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 18:00 το απόγευμα στην περιοχή Αδριανός στο Λασίθι. Ωστόσο, η παρουσία ισχυρής πυροσβεστικής δύναμης ήταν ολονύχτια προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες για περισσότερο από 4 ώρες, ενώ κάηκαν 17 στρέμματα δασικής έκτασης και 3 στρέμματα γεωργικής. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχέραιναν την επιχείρηση πυρόσβεσης.

Για τη φωτιά στον Αδριανό ενεργοποιήθηκε το Κλιμάκιο Εμπρησμών, γεγονός που σημαίνει ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο της εμπρηστικής ενέργειας.

Πηγή
Με πληροφορίες από Cretalive
