Λασίθι: Αγωνία από τις αστυνομικές υπηρεσίες για τις ελλείψεις προσωπικού

Τη σοβαρή έλλειψη αστυνομικού προσωπικού που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Το σωματείο παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για το χάσμα μεταξύ οργανικής και πραγματικής δύναμης και ζητά την ενίσχυση των υπηρεσιών, ενόψει των συμπληρωματικών μεταθέσεων του 2025.

Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με νέο προσωπικό ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, με επιστολή της προς τον αρμόδιο Υπουργό και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., ενόψει των προσεχών συμπληρωματικών μεταθέσεων.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης ανέρχεται σε 335 αστυνομικούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 250, με τον αριθμό να βαίνει συνεχώς μειούμενος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις, από το Λασίθι αποχώρησαν 10 αστυνομικοί και προστέθηκαν μόλις 6, με αποτέλεσμα η υποστελέχωση να παραμένει οξυμένη.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η κατάσταση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο, όταν η περιοχή κατακλύζεται από τουρίστες, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις και τον φόρτο εργασίας για τις υπηρεσίες της αστυνομίας.

«Η υποστελέχωση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Καταλήγοντας, η Ένωση ζητά να καλυφθούν άμεσα τα κενά με «ικανό αριθμό αστυνομικών», ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η παρουσία και η επιχειρησιακή δυνατότητα της αστυνομίας σε ολόκληρο τον νομό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση

Με αφορμή τις προσεχείς συμπληρωματικές μεταθέσεις Αστυνομικού προσωπικού έτους 2025, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Σας γνωρίζουμε ότι η οργανική δύναμη της Δ.Α. Λασιθίου είναι 335 αστυνομικοί, η παρούσα όμως δύναμη ανέρχεται σε μόλις 250, και μάλιστα βαίνει συνεχώς μειούμενη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, από τη Δ.Α. Λασιθίου αποχώρησαν 10 αστυνομικοί, ενώ ήρθαν 6, με αποτέλεσμα η υποστελέχωση να παραμένει και να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η περιοχή μας παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται επιπλέον υπηρεσιακό φόρτο για το προσωπικό, το οποίο καθιστά δυσχερή την υπηρεσιακή ανταπόκριση, και κατά συνέπεια τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Κατόπιν αυτών, και με γνώμονα τα παραπάνω, ζητούμε την ενίσχυση της Δ.Α. Λασιθίου με ικανό αριθμό αστυνομικών.