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Λασίθι: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Λασίθι, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν από τη Σητεία προς το Καβούσι Ιεράπετρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

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Στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες γαλλικής υπηκοότητας, οι οποίες τραυματίστηκαν κατά την εκτροπή και την πτώση του αυτοκινήτου.

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Για την επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, οι οποίες στη συνέχεια παραδόθηκαν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2026
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