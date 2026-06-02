Λαμπρές εκδηλώσεις στη Λάρισα για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Διήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Μαΐου στη Λάρισα, στο πλαίσιο των οποίων έγινε η τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου των ηρώων της 5ης Μεραρχίας Κρητών. Στις εκδηλώσεις παρέστη και τίμησε με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ενώ την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης.

Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του μαρμάρινου μνημείου, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης μετέφερε τα θερμά συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την πρωτοβουλία.

Στην ομιλία του, ο Γιώργος Πιτσούλης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως πράξη δικαιοσύνης και ιερής μνήμης. Αναφέρθηκε στη συγκλονιστική πορεία της 5ης Μεραρχίας Κρητών, υπογραμμίζοντας ότι οι άνδρες της, αφού έγραψαν σελίδες ανδρείας στα αλβανικά βουνά, βρέθηκαν στον Θεσσαλικό Κάμπο όπου χαρακτηρίστηκαν παρανόμως αιχμάλωτοι πολέμου και μίλησε για τη διαχρονική σχέση των δύο περιοχών. «Από τη Λάρισα ψηλά ως του Ψηλορείτη τη θωριά, ένα το αίμα, η ψυχή, και η περηφάνια μια».

Τόνισε δε, ότι μπροστά στη γερμανική εισβολή στο νησί, οι άνδρες αυτοί πήραν τη γενναία απόφαση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, πολεμώντας δίπλα στον απλό λαό ενάντια στην πιο σύγχρονη πολεμική μηχανή της εποχής. «Οι μαχητές του Ψηλορείτη ήταν ηττημένοι στη ζωή, αλλά νικητές στην αναμέτρησή τους με την Ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πιτσούλης, καταλήγοντας πως η μνήμη της Μάχης της Κρήτης παραμένει ζωντανή, διδάσκοντας την υπερπήδηση των δυσκολιών μέσα από τη δωρικότητα των ιδανικών.

Το πρόγραμμα των εορτασμών, που έλαβε χώρα στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο και στον ιστορικό Λόφο του Φρουρίου, διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Κρητικών Λάρισας «Ο Ψηλορείτης», με πρόεδρο τον Δημήτρη Δραγανιδάκη. Η διοργάνωση υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, τελώντας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Λαρισαίων.

Το παρών έδωσαν και απηύθυναν χαιρετισμό κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες της Θεσσαλίας, αποδεικνύονταςτους ισχυρούς δεσμούς των δύο περιοχών.

Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ρένα Καραλαριώτου και ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή του Αντιστράτηγου ε.α. Δημόκριτου Ζερβάκη, πρώην Διοικητή της Εθνικής Φρουράς και επίτιμου Διοικητή της 1ης Στρατιάς, ο οποίος συντόνισε τις ομιλίες και εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας κατά τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλείου.