«La vie est belle»: Δείπνο Ανδρουλάκη σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ψυχρό Λασιθίου | +photos
Το δείπνο γίνεται στο εστιατόριο Χάλαβρο, κοντά στο Δικταίο Άντρο, το μυθικό σπήλαιο του Δία, όπου η Ρέα τον έκρυψε για να γλιτώσει από τον πατέρα του τον Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά του.
Το μενού ενθουσίασε τους συνδαιτημόνες του Νίκου Ανδρουλάκη. Περιελάμβανε αντικριστό, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, ντάκους με τσακιστές ελιές, ντολμαδάκια με σος γιαουρτιού, σαλάτες και φυσικά ρακή και κρασί.
Στις 11:00 ο κ. Ανδρουλάκης μαζί με τους Βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα περιοδεύσουν στο κέντρο του Ηρακλείου.
Στις 19:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας.
Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με ενώσεις κτηνοτρόφων της Κρήτης.
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