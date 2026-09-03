«La vie est belle»: Δείπνο Ανδρουλάκη σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ψυχρό Λασιθίου | +photos

Δείπνο σε βουλευτές και μέλη Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ καθώς και σε αυτοδιοικητικά στελέχη παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εστιατόριο στο Ψυχρό Λασιθίου, τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Παρόντες ήταν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, μέλη του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, περιφερειακοί σύμβουλοι, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και κομματικά στελέχη της περιοχής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο στην αρχή και μίλησε για περίπου 5 λεπτά στους ομοτράπεζούς του λέγοντας μεταξύ άλλων: «Όπως ακριβώς διαχρονικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίχθηκε από τον κόσμο της Κρήτης , έτσι και τώρα έρχεται εδώ για να δει τι πήγε καλά τα προηγούμενα χρόνια και να πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη νίκη και αλλαγή την οποία χρειάζεται η χώρα». Το δείπνο γίνεται στο εστιατόριο Χάλαβρο, κοντά στο Δικταίο Άντρο, το μυθικό σπήλαιο του Δία, όπου η Ρέα τον έκρυψε για να γλιτώσει από τον πατέρα του τον Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά του. Το μενού ενθουσίασε τους συνδαιτημόνες του Νίκου Ανδρουλάκη. Περιελάμβανε αντικριστό, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, ντάκους με τσακιστές ελιές, ντολμαδάκια με σος γιαουρτιού, σαλάτες και φυσικά ρακή και κρασί.