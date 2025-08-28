CAFE MELI
Κριτσά: Ξεκινούν οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Αντιπεριφερεια Λασιθίου και μετά την συνάντηση με τον αντιπεριφερειαρχη κο Γιάννη Ανδρουλάκη έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή η έναρξη των εργασιών που αφορά τα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού μας.

Ξεκινώντας απο την περιοχή Πνιγουρα -Αγ Παρασκευή ( Νηπιαγωγείο -Λαδα έως κ βρύση Χανιωτενας). Παρακαλούνται όσοι έχουν λάστιχα μέσα στο ρέμα να φροντίσουν να τα απομακρύνουν για την διευκόλυνση των εργασιών κ για αποφυγή τυχόν ζημιών

Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας

Ο πρόεδρος της Κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ

