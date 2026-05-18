Κριτσά: Τον αναζητούσαν 2 μέρες – Τον βρήκαν νεκρό μέσα σε Airbnb

Ένας 50χρονος τουρίστας από την Ιρλανδία βρέθηκε νεκρός σε κατάλυμα Airbnb στην Κριτσά.
Τον άτυχο άνδρα εντόπισε το απόγευμα της Κυριακής (18/5) ο διαχειριστής του καταλύματος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης, όπου παρενέβη στο συμβάν μαζί με την Αστυνομία, όμως ο 50χρονος ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του.
Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος θάνατος, ενώ έχει παραγγελθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.
