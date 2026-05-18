CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κριτσά: Τον αναζητούσαν 2 μέρες – Τον βρήκαν νεκρό μέσα σε Airbnb

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 18 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2026
Less than a minute
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ένας 50χρονος τουρίστας από την Ιρλανδία βρέθηκε νεκρός σε κατάλυμα Airbnb στην Κριτσά.

ΧΡΥΣΟΣ

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε το απόγευμα της Κυριακής (18/5) ο διαχειριστής του καταλύματος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης, όπου παρενέβη στο συμβάν μαζί με την Αστυνομία, όμως ο 50χρονος ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του.

SUNSTOP

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος θάνατος, ενώ έχει παραγγελθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 18 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2026
Less than a minute
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

18052026

Σύμφωνο Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και «Χαμόγελο του Παιδιού» για την διαχείριση φαινομένων που απειλούν τα παιδιά

18 Μαΐου 2026
18052026

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

18 Μαΐου 2026
18052026

Εποικοδομητική συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τους προέδρους των Κοινοτήτων Νεάπολης, Κρούστα, Καλού Χωριού, Πρίνας

18 Μαΐου 2026

Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη

18 Μαΐου 2026

Πρόσληψη 150 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

18 Μαΐου 2026
spyridaki

Ερώτηση της Κατερίνας Σπυριδάκη στη Βουλή για τα Νοσοκομεία Λασιθίου

18 Μαΐου 2026
18052026

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 12ος Παγκρήτιος διαγωνισμός ελαιολάδου

18 Μαΐου 2026

Ενημέρωση σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων στην πόλη του Αγίου Νικολάου

17 Μαΐου 2026
200 euros

Σπείρα με ανήλικους «έσπρωχνε» πλαστά 200ευρα στο Ηράκλειο

16 Μαΐου 2026
16052026

Γενική συνέλευση στην Ελούντα παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη

16 Μαΐου 2026
Back to top button