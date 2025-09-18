CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Κρητικό λάδι: Από 4 ευρώ έως 4,63 ευρώ το κιλό οι τιμές παραγωγού

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 18/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
λάδι - ελαιόλαδο
Τσίμπησαν αλλά λίγο οι τιμές παραγωγού ελαιολάδου κατά τις τελευταίες ημέρες.  Από 4 ευρώ μέχρι 4,63 ευρώ το κιλό με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Ζάκρου να έχει δώσει την υψηλότερη τιμή, κυμαίνονται οι τιμές παραγωγού στην Κρήτη.

Αναλυτικότερα, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, έχει τα στοιχεία αυτά, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου,   οι τιμές παραγωγού που είχε καταγράψει, ήταν  από 3,90 έως 4,60 ευρώ το κιλό  με τη μεγαλύτερη τιμή να δίνεται στον παραγωγό από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βρυσών.

Στα ελαιοτριβεία της Πελοποννήσου με τα οποία συνεργάζεται ο ΣΕΔΗΚ, οι τιμές στις 2 Σεπτεμβρίου κυμαίνονταν από 4 έως 4,80 και στις 9 Σεπτεμβρίου από 4 έως 4,60 ευρώ το κιλό.

Στην Ισπανία, την αντίστοιχη περίοδο οι τιμές κυμάνθηκαν από 3,84 η ελάχιστη  έως 4,80 η μέγιστη.

Και στην Ιταλία από 9,20 η ελάχιστη έως 9,80 ευρώ το κιλό η μέγιστη.

Σύμφωνα με τον ΣΕΔΗΚ:

«Διαπιστώνεται λοιπόν πως η απραξία στην αγορά χύμα ελαιολάδου  της Ελλάδας  συνεχίζει να υποχωρεί και  μια αξιόλογη κινητικότητα συνοδευομένη από κάποια σαφή ανοδική τάση στις τιμές που αρχίζει να παρουσιάζεται  στην  χώρα  τις ανεβάζει, μετά από μεγάλο διάστημα, κάπως υψηλοτέρα από τις Ισπανικές τιμέςl

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απότοκο μιας σειράς γεγονότων στον τομέα της διάθεσης και στον τομέα της παραγωγής μεταξύ των οποίων κυριότερα είναι:

– Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στην Ιταλία

-Οι αυξημένες εξαγωγές της Ισπανίας κυρίως προς ΗΠΑ  οι όποιες μείωσαν σημαντικά τα αποθέματα της χώρας.

-Οι ανησυχίες για την εξέλιξη της ερχόμενης παραγωγής της Ισπανίας εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Έτσι, συμφώνα και με Ισπανικά ΜΜΕ, οι παραπέρα εξελίξεις είναι σαφές ότι θα επηρεαστούν σημαντικά από τις αναμενόμενες βροχές του Φθινοπώρου ιδίως στην Ισπανία, αφού ο ρόλος τους θα είναι αποφασιστικός για την ερχόμενη παραγωγή.

Στα πλαίσια αυτά σημαντικός αποδεικνύεται συνεχώς ο ρόλος των διαγωνισμών (δημοπρασιών)   που διενεργούν αρκετοί  Συν/σμοι  τους όποιους από ετών προωθεί και διευκολύνει ο ΣΕΔΗΚ με την δωρεάν δημοσίευση των προσκλήσεων τους στην ιστοσελίδα του».

Να έχουν το νου τους οι ελαιοπαραγωγοί

Ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου Μανόλης Γιαννούλης, αναφορικά με τον κανονισμό της Ε.Ε για την ανίχνευση των λεγόμενων επιμολυντών στο ελαιόλαδο, ξεκαθαρίζει πως  το λάδι που θα παραχθεί κατά τη νέα ελαιοκομική περίοδο θα εμφιαλωθεί και θα διακινηθεί την επόμενη χρονιά, οπότε και θα έχουν  τεθεί σε ισχύ τα νέα μέτρα για την πάταξη του φαινομένου επιμολυντών στα τρόφιμα και εν προκειμένω στο ελαιόλαδο.

Θα πρέπει, όπως είπε, να γίνεται χρήση λιπαντικών στα κλαδευτικά αλυσοπρίονα που είναι απαλλαγμένα από αυτούς τους λιπαντές (δηλαδή τα ορυκτέλαια τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εντοπίζονται στα τρόφιμα πέραν των προβλεπόμενων ορίων).

Ο Μανόλης Γιαννούλης, απάντησε όμως και στα ερωτήματα για τη σημερινή κατάσταση των τιμών παραγωγού στη χώρα μας.

Σύμφωνα  με τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, η παραγωγή τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, φέτος αναμένεται να είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι και το γεγονός αυτό θα κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα της τιμές για τον παραγωγό, που  ωστόσο η μείωση του κόστους παραγωγής  έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας.

Μιλώντας χαρακτηριστικά στο newshub.gr ο Μανόλης Γιαννούλης ξεκαθαρίζει πως «δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε ασφαλείς προβλέψεις για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Πάντως τις τελευταίες ημέρες έχουμε μία άνοδο της τάξεως των 20 με 30 λεπτών ανά κιλό ελαιολάδου. Είμαστε σε αναμονή για όλες τις εξελίξες».

Πηγή
Με πληροφορίες από NewsHub.gr
