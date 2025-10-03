CAFE MELI
Κρητικά Υφαντά στην Athens Fashion – Η παράδοση συνάντησε τη μόδα στο Metropolitan Expo

03/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Με ιδιαίτερη επιτυχία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κρητικά υφαντικά στοιχεία σε ρούχα, τσάντες και αξεσουάρ από τις υφάντρες-μέλη μας, στην Athens Fashion, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση μόδας της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo στην Αθήνα στις 25-28 Σεπτέμβρη.

Η συμμετοχή μας εντυπωσίασε τους επισκέπτες και τους ειδικούς του χώρου, αναδεικνύοντας τη μοναδική σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη μόδα. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Κωνσταντίνος Τσιγαρός, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του, τόνισε πως «όλο αυτό έχει μια μοναδικότητα».

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη μακροχρόνια συνεργασία της σχεδιάστριας μόδας Μάρλεν Βυτινίδου με τις υφάντρες μας, η οποία έχει αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Η σχεδιάστρια εμπνέεται από τις ρίζες και τη σοφία της παράδοσης, τα φυσικά νήματα και τα γεωμετρικά μοτίβα, δημιουργώντας σύγχρονα έργα με σεβασμό, φαντασία και κοινωνική ευαισθησία.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα έργα των μελών μας στο πλαίσιο φιλοξενίας του Athens Fashion Club Fashion School, απολαμβάνοντας παράλληλα κρητική μουσική, τοπικά εδέσματα και τσικουδιά.

Συμμετείχαν οι υφάντρες μέλη μας:
– Κατερίνα Μανουσέλη – Φραγκοκάστελλο, Χανιά
– Σοφία Βασιλειάδου – Βερέκυνθος, Χανιά
– Ζωή Παπαδάκη – Ηράκλειο
– Ειρήνη Τσιράκου – Γούβες, Ηράκλειο
– Βάσω Μεσσαριτάκη – Βασιλειές, Ηράκλειο
– Ειρήνη Καραντεμοίρη – Ηράκλειο (Υφαντική – Ζωγραφική)
– Μαρία Κορασάνη – Αρχάνες
– Ευτυχία Ήλια – Μακρύ Γιαλό, Λασίθι

Με αυτή τη δράση, η παραδοσιακή υφαντική τέχνη της Κρήτης απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη δημιουργία, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν και ανοίγοντας νέους δρόμους για το μέλλον της μόδας.

