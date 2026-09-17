«Κρητικά Μαγειρέματα 2026» Μια μεγάλη γιορτή γεύσης – παράδοσης και φιλοξενίας στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου

Μια δυναμική σύμπραξη της τοπικής παραγωγής, της γαστρονομίας και του πολιτισμού πρόκειται να «ξεδιπλωθεί» την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:30 στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου.

Η διοργάνωση «Κρητικά Μαγειρέματα 2026» (Cretan Cooking Festival), η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, συγκεντρώνει φέτος κορυφαίους επαγγελματίες του τουρισμού, της εστίασης, πολιτιστικούς συλλόγους, τοπικούς παραγωγούς και παραδοσιακούς καλλιτέχνες. Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του γαστρονομικού πολιτισμού ως ενός από τους ισχυρότερους πρεσβευτές του τόπου μας, θέτοντας στο επίκεντρο την αυθεντική κρητική ταυτότητα και μετατρέποντας το Λιμάνι σε ένα ζωντανό γαστρονομικό και πολιτιστικό εργαστήρι.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (16/9) στο δημαρχείο Αγίου Νικολάου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού αποτελεί για τον Δήμο Αγίου Νικολάου την ιδανική αφορμή για να αναδείξουμε τον μεγαλύτερο πρεσβευτή μας την αυθεντική κρητική φιλοξενία και τη γαστρονομία μας. Με τα “Κρητικά Μαγειρέματα 2026” στοχεύουμε να φέρουμε σε πρώτο πλάνο την τοπική παραγωγή και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μια αληθινή βιωματική εμπειρία, όπου δεν θα είναι απλοί θεατές, αλλά κοινωνοί των γεύσεων, των προϊόντων και των παραδόσεων της κρητικής γης. Μέσα από τέτοιες συμπράξεις, ενισχύουμε τον γαστρονομικό τουρισμό και καθιστούμε τον Άγιο Νικόλαο έναν διεθνή προορισμό υψηλής πολιτιστικής και γαστρονομικής αξίας».

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αυτόβουλη και θερμή ανταπόκριση των επιχειρήσεων της Κρήτης, οι οποίες συμμετέχουν ενεργά, αποδεικνύοντας τη διάθεση της τοπικής αγοράς να στηρίξει έμπρακτα την εξωστρέφεια του νησιού.

Η εκδήλωση αναμένεται να εξελιχθεί σε μια πολυδιάστατη γιορτή γεύσεων, οπτικής απόλαυσης και συμμετοχής, όπου οι επισκέπτες δεν θα είναι απλοί θεατές, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά σε πρωτότυπα βιωματικά εργαστήρια. Μέσα από αυτά, θα γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα της κρητικής γης, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων, γηγενών ποικιλιών και αρωμάτων.

Όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Αγίου Νικολάου στην εκδήλωση έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει η πρόεδρος του Ε.Ο.Τ κ. Άντζελα Βαρελά.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από παραδοσιακούς καλλιτέχνες που αναδεικνύουν τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ξακουστή κρητική φιλοξενία.

Συμμετέχουν : Το συγκρότημα του Μανώλη Ρασιδάκη, το παραδοσιακό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου, το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου.

Τα «Κρητικά Μαγειρέματα 2026» αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η κρητική γαστρονομία είναι μια ζωντανή κληρονομιά, γεμάτη ανθρώπους, γεύσεις, αρώματα και εκπλήξεις που αξίζει να μοιραζόμαστε.