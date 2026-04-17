Στην Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί αύριο Σάββατο 18 Απριλίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η επίσκεψη του υπουργού στο νησί οφείλεται στα εγκαίνια της Λέσχης Σίτισης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ακόμα, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναμένεται να επισκεφθεί το νέο κτίριο του FBI στις Αρχάνες για να δει από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας αναμένεται να βρεθεί στα Χανιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η παρουσία του υπουργού δεν συνδέεται με το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη Δευτέρα 20 Απριλίου.