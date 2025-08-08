Κρήτη: Υπεγράφη σύμβαση 3,5 εκ. ευρώ για νέο έργο ανάπλασης

Ενα σημαντικό έργο υποδομής που θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα ενισχύσει την οικονομία-εμπορικότητα του τόπου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης παρουσία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα.

Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση της οδού Ε. Βενιζέλου Β΄φάση, από την οδό Μακεδονίας έως την εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Γάζι» με προϋπολογισμό 3,5 εκ. περίπου ευρώ.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τον Δήμο Μαλεβιζίου», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότησή του εντάχθηκε στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

«Πριν από μερικά χρόνια, αφού είχε εγκριθεί το διυλιστήριο στο Ρέθυμνο, με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ, εμείς, ως Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, χρηματοδοτήσαμε τη σημερινή δράση στον Δήμο Μαλεβιζίου. Αυτό έγινε διότι διεκδικήσαμε ευρωπαϊκούς πόρους και καταφέραμε να ενταχθεί το έργο του διυλιστηρίου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Έτσι, απελευθερώθηκαν πόροι και μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε σημαντικά αναπτυξιακά έργα σε πέντε δήμους στην Κρήτη. Αν δεν είχαμε πραγματοποιήσει τη μεταφορά των κονδυλίων, δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου στο Δήμο Μαλεβιζίου. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η ετοιμότητα της Περιφέρειας Κρήτης να διεκδικεί πόρους από διάφορες πηγές για σημαντικά αναπτυξιακά έργα», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους όσους συνέδραμαν για την ωρίμανση του έργου.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας σημείωσε:

«Η αναβάθμιση της Ελ. Βενιζέλου εντός του Γαζίου, ένα όραμα της δημοτικής αρχής και του τόπου, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει σημαντικά την πόλη του Γαζίου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την διαρκή στήριξη στο Δήμο Μαλεβιζίου, τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και τους συνεργάτες μου και τα υπηρεσιακά στελέχη στο Δήμο για την ωρίμανση της μελέτης».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Σκουλάς έκανε λόγο για ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια, την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα ενισχύσει την οικονομία-εμπορικότητα της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που έχει χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κρήτης. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως: διεύρυνση των πεζοδρομίων με χρήση ανθεκτικών υλικών επίστρωσης και τοποθέτηση ζώνης πρασίνου, ενοποίηση της κυκλοφορίας των πεζών και αλλαγή των καθιστικών και των φωτιστικών σωμάτων.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή του Μαλεβιζίου, καθώς αφορά την κεντρικότερη οδική αρτηρία που διατρέχει το Γάζι και λειτουργεί ως συγκοινωνιακός και αναπτυξιακός άξονας για ολόκληρο τον Δήμο.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης Νίκος Ξυλούρης, Σταύρος Τζεδάκης, οι Αντιδήμαρχοι Μαλεβιζίου Άρης Σαλούστρος, Βαγγέλης Παρασύρης, Φάνης Κοκκινάκης, Μανόλης Βίστης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Φασουλάκης, ο Προέδρος της Κοινότητας Γαζίου Νίκος Πατραμάνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαλεβιζίου Μενέλαος Σκουλούδης, η Γ.Γ. Δήμου Μαλεβιζίου Αντιγόνη Καμπάνη, ο γενικός διευθυντής υποδομών Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αγαπάκης, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Γιάννης Μαρής, ο διευθυντής τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Ψαρουδάκης, το στέλεχος της υπηρεσίας Μαρία Παπαναστασίου και η εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας που θα υλοποιήσει το έργο, Πόπη Σουλτάτου.