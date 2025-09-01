Κρήτη: Ξεκινάει η ανάπτυξη της πρώτης Μεσογειακής Βιοκλιματικής Τράπεζας Σπόρων | +Video

Την περασμένη Παρασκευή, στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), που αφορά στην τεχνική υπηρεσία με κωδικό 03.09.21.001.010 και τίτλο: «Σύνταξη φακέλου και έκδοση οικοδομικής άδειας για την υλοποίηση των προτάσεων του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Έρευνα και τεκμηρίωση για την ωρίμανση της μελέτης ενεργειακής – βιοκλιματικής αναβάθμισης του κτιρίου του Κέντρου Δήμητρα Χανίων στην περιοχή Αγροκηπίου Δήμου Χανίων με σκοπό την υλοποίηση της πρώτης Μεσογειακής «Πράσινης» Περιφερειακής Τράπεζας Σπόρων Κρήτης».

Εκ μέρους του ΜΑΙΧ, την Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψε ο Διευθυντής Δρ. Γιώργος Μπαουράκης και εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο Περιφερειάρχης κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Με την υπογραφή αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για τη μεταμόρφωση του κτιρίου του πρώην ΚΕΓΕ, από το Μ.Α.Ι.Χ., στην πρώτη Μεσογειακή Βιοκλιματική Τράπεζα Σπόρων. Πρόκειται για ένα έργο του οποίου η ωρίμανση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Η μελέτη της κατασκευής ολοκληρώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης με τη χρηματοδότηση και τη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης.

Η μελέτη, επικεντρωμένη στην εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και υλικών, περιλαμβάνει:

• Ενσωμάτωση παθητικών και ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

• Προσομοιώσεις για μικροκλιματική βελτιστοποίηση (θερμοκρασία, υγρασία) αναγκαία για τη λειτουργία της Τράπεζας Σπόρων.

• Παθητική θέρμανση, φυσικά υλικά, φυσικό δροσισμό και φωτισμό με ειδικά σκίαστρα.

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καινοτόμων υλικών και υβριδικών λύσεων.

• Ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων αυτοματισμού, τηλε-ελέγχου και ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.

Πρόκειται για ένα έργο ευθυγραμμισμένο με τις Ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη Βιοποικιλότητα και την Κλιματική Αλλαγή σχεδιασμένο ειδικά για το μεσογειακό κλίμα. Με την ολοκλήρωσή της, η Μεσογειακή Βιοκλιματική Τράπεζα Σπόρων του ΜΑΙΧ θα είναι μία καινοτόμος και βιώσιμη Ερευνητική Υποδομή. Θα στεγάσει συλλογές σπόρων και δείγματα απειλούμενων και ενδημικών φυτικών ειδών από το θερμό σημείο Βιοποικιλότητας της Μεσογείου με τη μεταφορά των υφιστάμενων υποδομών της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ.

Το νέο σπίτι της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ θα είναι ένας κόμβος για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στη Μεσογείο συνδυάζοντας Επιστημονική και Εφαρμοσμένη Έρευνα με την Περιβαλλοντική και Αγροτική Εκπαίδευση. Το νέο επισκέψιμο Βοτανικό Μουσείο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση μαθητών και φοιτητών μέσω συντονισμένων δράσεων με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Πολυτεχνικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η Μονάδα θα συνεχίσει και θα διανθίσει τη συνεργασία της με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όπως τις Διευθύνσεις Δασών, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, τους Δήμους της Κρήτης και άλλους επιστημονικούς και θεσμικούς εταίρους, με στόχο την ενίσχυση και συντονισμό των δράσεων για τη διατήρηση της Μεσογειακής χλωρίδας. Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο που θα λειτουργήσει ως πρότυπο για τις Μεσογειακές χώρες και θα είναι ένα στολίδι στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας.