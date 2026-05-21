Κρήτη: Τρεις οικογένειες, 76 κατηγορούμενοι, διακίνηση κοκαΐνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία

Τρεις οικογένειες, 76 κατηγορούμενοι, αγοραπωλησίες ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων και αρχαίων συνθέτουν το παζλ της νέας μεγάλης επιχείρησης της Ελληνική Αστυνομίας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που μίλησαν στο protothema.gr, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως μέλη τριών οικογενειών διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης – ναρκωτικά που έκρυβαν σε υπαίθρια σημεία του νησιού και σε σπίτια καβάτζες.

Ήδη οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε έναν πατέρα και τους δύο γιούς του καθώς και σε έναν πατέρα, τη μητέρα και τους δύο τους γιους.

Η ταυτόχρονη επιχείρηση, έφοδοι σε πάνω από 20 σπίτια

Η επιχείρηση που συντόνισε η Ασφάλεια Ηρακλείου ξεκίνησε το πρωί και έγινε ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Συνελήφθησαν 17 άτομα, με τους κατηγορούμενους να φτάνουν συνολικά τους 76.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν περισσότερα από 20 σπίτια και, εκτός από ναρκωτικά, βρήκαν παράνομα όπλα καθώς και αρχαία.

Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης ενώ στοιχεία προέκυψαν και από καταγραφές διαλόγων στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα σε τουλάχιστον έναν από τους διαλόγους έχει καταγραφεί κάτοικος των Ζωνιανών να ψάχνει να βρει ζώα ενόψει ελέγχου για όσα είχε δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, βρέθηκαν τσουβάλια με χιλιάδες ενώτια (σ.σ. οι ειδικές σημάνσεις σαν σκουλαρίκια που τοποθετούνται στα αυτιά ζώων όπως αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι για την ιχνηλασιμότητα και την καταγραφή τους) τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για να περνάνε τα ίδια ζώα περισσότερες από μια φορές στα συστήματα.

Στα μέχρι στιγμής ευρήματα περιλαμβάνονται περισσότεροι από 30 τραπεζικοί λογαριασμοί καθώς και μετρητά αλλά και ένα μηχάνημα καταμέτρησης τραπεζογραμματίων όπως αυτά που έχουν οι τράπεζες, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή ενός βοσκού.

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, επίσης, ότι τα μέλη της μιας από τις τέσσερις οικογένειες είχαν περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση με τον αστυνομικό Στάθη Λαζαρίδη που τραυματίστηκε βαρύτατα σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ το 2007, αφήνοντας την τελευταία του πνοή οκτώ χρόνια αργότερα.