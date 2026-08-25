Κρήτη, Τουρισμός: Καταγγελίες για ωράρια, απλήρωτα, bullying και ανασφάλεια πίσω από τα γεμάτα ξενοδοχεία

Εν μέσω μιας ακόμη δυνατής τουριστικής χρονιάς για την Κρήτη, οι συνθήκες εργασίας παραμένουν ένα εύθραυστο και εύκολα προσβαλλόμενο πεδίο. Δεν είναι τυχαίο ότι τους τελευταίους μήνες έχει καταγραφεί σειρά καταγγελιών που αφορούν ωράρια, δεδουλευμένα, ανασφάλιστη εργασία, συμβάσεις, εργασιακό εκφοβισμό, λεκτική και σωματική βία, αλλά και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Η καταγγελία για τη συμπεριφορά των ιδιοκτητών ξενοδοχείου στις Γούβες Ηρακλείου ήρθε σε συνέχεια καταγγελόμενης απαξιωτικής συμπεριφοράς, όμως φαίνεται πως δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά έναν ζοφερό κανόνα ενός πλέγματος εργασιακών προβλημάτων.

Τρεις καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε μία ημέρα

Τον Απρίλιο του 2026 το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων είχε προχωρήσει σε τρεις καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας. Οι δύο αφορούσαν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για μη καταβολή του Δώρου Πάσχα, ενώ η τρίτη αφορούσε ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, εργάζονταν 10 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι.

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου έχει καταγγείλει επίσης παραποιήσεις ωραρίων, εργασία κατά την 6η ημέρα χωρίς καταγραφή και απόκρυψη δεδουλευμένων.

Στο ίδιο πλαίσιο έχει θέσει ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Πολυάριθμες ήταν και οι καταγγελίες για μη καταβολή του Δώρου Πάσχα, ενώ παράλληλα εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι εργάζονταν με διαφορετικό ωράριο από εκείνο που προβλεπόταν στη σύμβασή τους. Οι καταγγελίες αφορούσαν επίσης εργασιακό εκφοβισμό, τεχνητή μείωση αποδοχών και ενσήμων, καθώς και άλλες παραβιάσεις.

20ήμερες συμβάσεις και εργασιακή ανασφάλεια

Το πιο πρόσφατο κύμα καταγγελιών αφορά τις λεγόμενες «20ήμερες συμβάσεις». Σύμφωνα με το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που απασχολούνται με πολύ μικρής διάρκειας συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται, διατηρώντας τους εργαζόμενους σε καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο βάρος στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όταν οι πληρότητες είναι ιδιαίτερα υψηλές και οι ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων αυξάνονται.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας. Οι καταγγελίες περιγράφουν εργαζόμενους που βρίσκονται «στα όριά τους», ενώ γίνεται λόγος για πίεση, προβλήματα στα ωράρια και εργασιακή ανασφάλεια.

Το παράδοξο είναι εμφανές: όσο αυξάνεται η τουριστική ζήτηση, τόσο μεγαλώνει και η πίεση στους ανθρώπους που καλούνται να τη διαχειριστούν στην πρώτη γραμμή.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν και η καταγγελία του Σωματείου για περιστατικό σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στον νομό Ηρακλείου.

Το Σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Καμία ανοχή στη βία και τον εκφοβισμό στους χώρους εργασίας», καταδικάζοντας το περιστατικό και ζητώντας την προστασία των εργαζομένων.

Βία και παρενόχληση

Το ζήτημα όμως δεν περιορίζεται στις καταγγελίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν την Κρήτη και περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση, οι κλάδοι του τουρισμού, της εστίασης και του εμπορίου συγκαταλέγονται στους χώρους όπου καταγράφονται αυξημένες σχετικές καταγγελίες.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη ζήτημα που επανέρχεται κάθε τουριστική περίοδο είναι η στέγαση των εποχικών εργαζομένων.

Η εκρηκτική αύξηση του τουρισμού, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών των ενοικίων, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για εργαζόμενους που έρχονται στην Κρήτη για λίγους μήνες.

Έτσι, η συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας δεν αφορά πλέον μόνο το «πόσο δουλεύω» και «πόσο πληρώνομαι», αλλά και το πού μένω, υπό ποιες συνθήκες και αν μπορώ τελικά να αντέξω οικονομικά μια ολόκληρη τουριστική σεζόν.

Το μεγάλο παράδοξο

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα παράδοξο.

Από τη μία πλευρά, η Κρήτη προβάλλεται ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, με ξενοδοχεία που γεμίζουν, τουριστικές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και έσοδα που αυξάνονται.

Από την άλλη, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτή την τουριστική εικόνα —καμαριέρες, σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι υποδοχής, εργαζόμενοι στην καθαριότητα και σε δεκάδες άλλες ειδικότητες— καταγγέλλουν εντατικοποίηση, ανασφάλεια, παραβιάσεις ωραρίων, καθυστερήσεις ή μη καταβολή αποδοχών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια μιας εργασιακής διαφοράς.