Κρήτη: Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι θα «δώσει» 12 μήνες τουρισμό!

Επεκτείνεται η σεζόν φέτος ως το Νοέμβριο – Δεν είναι ωστόσο μια οργανωμένη προσπάθεια και για να πετύχει, χρειάζεται συνεργασία της Πολιτείας με τους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό στο νησί.

«Επέκταση της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη».

Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και δεκαετίες, χωρίς αντίκρισμα. Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων και οι περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν τις πόρτες τους προς το τέλος Οκτωβρίου, πολύ λίγες μονάδες μένουν ανοικτές τις πρώτες εβδομάδες του Νοέμβρη, για να φιλοξενήσουν τους τελευταίους τουρίστες και το νησί μπαίνει σε «χειμερία νάρκη».

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση για την επιμήκυνση της σεζόν έχει ενταθεί, με φορείς, επιχειρήσεις και την ίδια την Πολιτεία να λένε ότι αναζητούν τρόπους για την άμβλυνση της εποχικότητας και την προσέλκυση τουριστών όλο τον χρόνο.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η σεζόν επεκτείνεται, οι πληρότητες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αυξάνονται συνεχώς, φέτος θα φθάσουν το 89%-90%. Η TUI, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα φέρει κόσμο, τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου. Είναι ωστόσο μια συλλογική προσπάθεια, που γίνεται με σχέδιο και οργάνωση;

«Η απάντηση είναι όχι», λέει ο πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης.

Όπως εξηγεί, «για να επιτευχθεί ο στόχος της επιμήκυνσης, χρειάζεται η συνεργασία της Πολιτείας, των τουριστικών πρακτόρων, των ξενοδόχων, των καταστηματαρχών. Απαιτείται ένα οργανωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει την συμμετοχή της Περιφέρειας, των Δήμων, την επέκταση των πτητικών προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών, την συμφωνία ξενοδόχων ότι παραμείνουν τα καταλύματά τους σε λειτουργία, γιατί θα έχουν εξασφαλισμένους πελάτες, την συμφωνία καταστηματαρχών, ότι θα έχουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά.

Απαιτείται, επίσης, ένας ολοκληρωμένος και στοχευμένος στρατηγικός σχεδιασμός για την προβολή της Κρήτης ως χειμερινού προορισμού. Πρέπει να δημιουργηθούν καμπάνιες που θα αναδεικνύουν τις εναλλακτικές δραστηριότητες, τον γαστρονομικό πλούτο, τις μοναδική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει το νησί εκτός του καλοκαιριού».

«Κλειδί» η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

«Σαφώς η Κρήτη μπορεί να καθιερωθεί ως προορισμός 12 μήνες τον χρόνο», αλλά με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν τα παραπάνω», υπογράμμισε ο κ. Πελεκανάκης, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει με την λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι.

Ο πρόεδρος των διευθυντών τόνισε ότι «θα είναι ένα ακριβό αεροδρόμιο, που δεν θα μπορεί να στηρίζεται στις πτήσεις 6-7 μηνών, όπως συμβαίνει με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και το συμφέρον όλων θα είναι να ενισχύσουν την κίνησή του, όλο τον χρόνο, γιατί όλοι θα έχουν κέρδος και οφέλη από αυτή την υπόθεση».

Ο Μανώλης Σταματάκης, πρόεδρος των ξενοδόχων των Χανίων, μας είπε ότι τουρισμός στα Χανιά θα υπάρχει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Μέχρι τότε, θα παραμείνουν ανοικτά κάποια μεγάλα ξενοδοχεία εκτός πόλης· ωστόσο, σταδιακά, τα ξενοδοχεία θα αρχίσουν να κλείνουν από τις 20 Οκτωβρίου. Και ο κ. Σταματάκης τόνισε ότι η επέκταση της σεζόν απαιτεί συμμετοχή και οργάνωση από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Άλλωστε, πολλοί τουρίστες, ειδικά από την Ευρώπη, επιλέγουν πλέον να ταξιδεύουν στους πιο ήπιους μήνες του φθινοπώρου και της άνοιξης, αποφεύγοντας τον πολυκοσμία και τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου και του Αυγούστου και εξασφαλίζοντας πιο προσιτές τιμές.

Η εικόνα σήμερα

Μεγάλοι tour operators και αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει την επέκταση των προγραμμάτων τους, με απευθείας πτήσεις προς την Κρήτη μέχρι και τον Νοέμβριο. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει αυξημένη ζήτηση για ταξίδια εκτός της υψηλής σεζόν.

Πολλοί τουρίστες, επιλέγουν πλέον να ταξιδεύουν στους μήνες του φθινοπώρου και της άνοιξης, που έχουν λιγότερο κόσμο, πιο οικονομικές τιμές και καλύτερες θερμοκρασίες.

Στοιχεία από τα αεροδρόμια της Κρήτης δείχνουν σημαντική αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, καθώς και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Ορισμένα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες να παραμείνουν ανοιχτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη ζήτηση.

Τι χρειάζεται για να γίνει πραγματικότητα η επέκταση

Για να γίνει η Κρήτη ένας ολοκληρωμένος 12μηνος προορισμός, απαιτούνται συντονισμένες δράσεις και συνεργασίες:

Ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού:

Η Κρήτη δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Για να προσελκύσει επισκέπτες το χειμώνα, πρέπει να αναδείξει άλλες μορφές τουρισμού, όπως:

Πολιτιστικός τουρισμός: Προβολή των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των μνημείων.

Γαστρονομικός τουρισμός: Προώθηση της κρητικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων. Οργάνωση μαγειρικών σεμιναρίων, επισκέψεις σε οινοποιεία και ελαιουργεία.

Αθλητικός τουρισμός: Δημιουργία υποδομών για αθλητικά γεγονότα και δραστηριότητες (ποδηλασία, ορειβασία, τρέξιμο) που μπορούν να πραγματοποιηθούν όλο τον χρόνο.

Θεματικός τουρισμός: Τουρισμός ευεξίας, συνεδριακός, αγροτουρισμός.

Για να υποστηριχθεί η επέκταση της σεζόν, είναι απαραίτητη η βελτίωση των υποδομών:

Συνδεσιμότητα: Εξασφάλιση απευθείας αεροπορικών συνδέσεων με σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά σε αυτόν τον τομέα.

Οδικό δίκτυο: Εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου για ευκολότερη πρόσβαση στους εναλλακτικούς προορισμούς του νησιού.

Λειτουργία καταλυμάτων και επιχειρήσεων: Εξασφάλιση ότι ένας ικανός αριθμός ξενοδοχείων, εστιατορίων και καταστημάτων θα παραμένει ανοιχτός, προκειμένου να εξυπηρετεί τους επισκέπτες εκτός σεζόν.

Στρατηγικό μάρκετινγκ και προβολή: Απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την προβολή της Κρήτης ως χειμερινού προορισμού. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία καμπάνιας που θα αναδεικνύει τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τη μοναδική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει το νησί εκτός του καλοκαιριού.