Κρήτη: Ο θάνατος του γιου του και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο

Σοκ και θλίψη προκαλεί στην Κρήτη η φονική ενέδρα την οποία έστησε 54χρονος στον οδηγό που θεωρούσε ότι ευθύνεται για τον θάνατο του γιου του, τρία χρόνια πριν.

Ο δράστης, Κώστας Παρασύρης πυροβόλησε σήμερα τέσσερις φορές τον Νικήτα Γεμιστό, 21 ετών, και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του.

Δεν είχε ξεπεράσει ποτέ την απώλεια του γιου του, Γιώργου, φαίνεται μάλιστα ότι είχε κινηθεί κατά του οδηγού και σε άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Ήταν το μοναδικό του παιδί (η σύζυγός του είχε παιδιά και από άλλο γάμο).

Η φονική ενέδρα

Το φονικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Ηράκλειο.

Ο 54χρονος δράστης έκλεισε τον δρόμο αυτοκίνητο του θύματος προκαλώντας σύγκρουση για να το ακινητοποιήσει. Αμέσως βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση.

Ο δράστης τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον 21χρονο τουλάχιστον τέσσερις φορές από πίσω ενώ δέχτηκε σφαίρες και στον θώρακα.

Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει, βρίσκοντας προσωρινά καταφύγιο σε κοντινό κατάλυμα, ωστόσο ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ, αναφέρει το neakriti.gr. Η χαριστική βολή δόθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέρρευσε.

Μετά το έγκλημα ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου όπου παραδόθηκε, γύρω στις 7 το απόγευμα, ενώ παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε. Οδηγήθηκε στη συνέχεια στην Ασφάλεια Ηρακλείου για τα περαιτέρω.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες, μία γυναίκα που είδε όσα συνέβαιναν λιποθύμησε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Το δυστύχημα που έγινε αφορμή για το φονικό

Ένα τραγικό περιστατικό τον Νοέμβριο του 2023 συνέδεε τις δύο οικογένειες.

Ο 17χρονος τότε Γιώργος Παρασύρης τραυματίστηκε βαρύτατα όταν το αυτοκίνητο με οδηγό το θύμα του φονικού προσέκρουσε σε στύλο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου και εξέπνευσε 19 ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα.

Οι γονείς του νεαρού, αντί για άλλο μνημόσυνο, οργάνωσαν συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους, ζητώντας παράλληλα πραγματικά μέτρα για τη μάστιγα των τροχαίων. Αργότερα δώρισε στο Μαλεβίζι μια στάση λεωφορείου αφιερωμένη στο παιδί του.

Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.