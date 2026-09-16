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Κρήτη: Σύσκεψη για τις καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
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Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών (Ενιαία Δήλωση – ΟΣΔΕ), βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των ΚΥΔ της Κρήτης να ενημερώσουν τους βουλευτές και την Περιφέρεια Κρήτης για τα προβλήματα αυτά.

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Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται στα θεσμικά και τεχνικά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα My Agro. Όπως τονίστηκε, είναι κρίσιμης σημασίας να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία και να τρέξουν οι δηλώσεις, προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.

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Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον και τη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, εξαιτίας του τεράστιου κόστους παραγωγής, των αδιάθετων σταφυλιών και των χαμηλών τιμών σε ελαιόλαδο και γάλα. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι παραγωγοί περιμένουν το πρόσθετο βοήθημα των επιδοτήσεων, ωστόσο, με βάση τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα, φαίνεται πως δεν θα πληρωθούν στην ώρα τους.

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Παράλληλα, διαπιστώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης, ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, το πρόγραμμα Νέων Αγροτών και τις Ομάδες Παραγωγών. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τις διαδικασίες τους αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν κατ’ επέκταση και τα μελετητικά γραφεία από τις συνθήκες κρίσης που διαμορφώνονται σε ολόκληρο το οικοσύστημα του πρωτογενούς τομέα, το οποίο βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, τονίστηκε η ανάγκη η Πολιτεία να διορθώσει άμεσα τα όποια σφάλματα υπάρχουν και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Κρήτης ανταποκρινόμενη στο αίτημα των φορέων θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι τότε αναμένεται η συγκέντρωση και οριστικοποίηση των αιτημάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να κατατεθούν στον Υπουργό κατά τη διάρκεια της συνάντησης και να δοθούν οριστικές λύσεις.

Ακόμα ανακοινώθηκε ότι αύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στην Ένωση Ηρακλείου για να ενημερώσουν αναλυτικά για τις θέσεις και τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη συνάντηση από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Τουρισμού με τον Πρωτογενή Τομέα Σπύρος Μπαλαντίνος, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου στην ΠΕ Ηρακλείου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης καθώς και εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ, του Παγκρήτιου Συλλόγου Μελετητών, βουλευτές της Κρήτης και εκπρόσωποι τους.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
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