Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου – Τα θέματα

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Κ. Γ. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου – ειδικότητας καθαρίστρια σχολικών κτιρίων ΥΕ και εξειδίκευση πίστωσης

2. Έγκριση υπογραφής Επικαιροποιημένου Συμφωνητικού/ Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και του Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Συνεχιζόμενη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αγίου Νικολάου» , στη Δράση 4.11.3 στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων της Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση του Υποέργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ MARKETPLACE ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου» στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών

4. Έγκριση των από 11-11-2025 1ου Πρακτικού από 28-11-2025 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας για την αποδοχή προσφορών και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Γηπέδων Δήμου Αγίου Νικολάου»

5. Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ ΕΕΑΑ Α.Ε. – Δήμου Αγίου Νικολάου – ΕΣΔΑΚ (από 1-11-2025 έως 30-04-2026)

6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και εξειδίκευση πιστώσεων στον Κ.Α. 00-8264.01 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 19411/24-11-2025)

7. Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (αριθμ.πρωτ. εισήγησης 19594/26-11-2025)

8. Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 19791/28-11-2025)

9. Απαλλαγή η μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από βεβαιωτικούς καταλόγους (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 19514/25-11-2025)

10. Απαλλαγή η μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από βεβαιωτικούς καταλόγους (αριθμ.πρωτ. εισήγησης 19936/1-12-2025)

11. Έγκριση πληρωμής δαπάνης για μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών

12. Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς του Δήμου Αγίου Νικολάου με ιδιοκτήτη ακινήτου που χρησιμοποιεί ο Δήμος – Εξειδίκευση πίστωσης

13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην περιοχή Καβούσα της Δ. Κοινότητας Κριτσάς

14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Μάμαλο της Δ.Κοινότητας Κριτσάς

15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης στην επαρχιακή οδό Άγιος Νικόλαος, Ελούντα – Πλάκα και Πλάκα -Βρουχάς εντός των ορίων του οικισμού Πλάκας στην Δ. Κοινότητα Βρουχά

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr)