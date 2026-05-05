ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνεδρίασε το ΠΕΣΟΠΠ/ΠΕΗ για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο

5 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Υπό την προεδρία-συντονισμό  του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, και την παρουσία  του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργου Τσαπάκου, συνεδρίασε σήμερα Τρίτη στην Περιφέρεια Κρήτης, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΠΕΣΟΠΠ/ΠΕΗ). Στο επίκεντρο της συνεδρίασης ο «Σχεδιασμός δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2026, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος Μιχάλης Σεληνιωτάκης-Διοικητής Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και του Στρατού, των Δήμων της Π.Ε. Ηρακλείου, εμπλεκόμενων υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης, αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και φορέων που άπτονται της πολιτικής προστασίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ευχαρίστησε θερμά για την μεγάλη ανταπόκριση τα Σώματα Ασφαλείας, όλες τις υπηρεσίες, τους φορείς αλλά και τις εθελοντικές οργανώσεις που συνεργάζονται μεταξύ τους άρτια κατά την αντιπυρική και αντιπλημμυρική περίοδο. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, υπογράμμισε ο κ. Συριγωνάκης, όπου αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες αλλά εξαιρετικά σημαντικό είναι, ότι, υπάρχει  αγαστή συνεργασία-συντονισμός όλων μας.  Πυροσβεστική, Στρατός, Λιμενικό, Αστυνομία, υπηρεσίες, φορείς, εθελοντές συνεργαζόμαστε άψογα και στο πεδίο για την πρόληψη των πυρκαγιών όπου τον  πρώτο λόγο έχει η Πυροσβεστική.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, υπογράμμισε, ότι, η Π.Ε. Ηρακλείου λειτουργεί υποδειγματικά στον σχεδιασμό αλλά και στο πεδίο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. «Πολιτική Προστασία είμαστε όλοι μας και ο τελευταίος πολίτης, και θα συνεργαστούμε για άλλη μια χρονιά άψογα με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών» ανέφερε ο κ. Τσαπάκος.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Σεληνιωτάκης ευχαρίστησε όλους για την πολύτιμη συμβολή τους στην λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε μια εποχή όπου καταγράφονται κλιματικά παράδοξα.

