Κρήτη: Συνεχίζονται σε 16 σταθμούς οι απολυμάνσεις για την ευλογιά του προβάτου

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών, ότι συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στον οδικό άξονα του νησιού.
Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποτροπή εισαγωγής και διάδοσης της ευλογιάς του προβάτου, έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 03-03-2026, την εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε δεκαέξι (16) σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00.
Οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα μπορούν να διέρχονται στα σημεία αυτά να απολυμαίνουν τα οχήματά τους. Η απόφαση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης.
Χάρτης και Θέσεις Απολυμαντικών Σταθμών
Οι 16 απολυμαντικοί σταθμοί κατανέμονται ως εξής: πέντε (5) στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις (3) στην Π.Ε. Λασιθίου (Χάρτης: https://maps.app.goo.gl/YSGWZzqC1hVXDvD7A).
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|Σταθμός Απολύμανσης
|X (Γεωγρ. Πλάτος)
|Y (Γεωγρ. Μήκος)
|Περιγραφή Θέσης Σταθμού
|Σταθμός Γαζίου
|35.322259
|25.056008
|Παλαιά Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Θέση Κουμπέδες
|Σταθμός Πεζών
|35.208942
|25.196855
|Χώρος παραλαβής Οινοστάφυλων της Ένωσης Πεζών
|Σταθμός Πραιτωρίων
|35.037508
|25.150078
|Στο πρώην βενζινάδικο της Aegean
|Σταθμός Μοιρών
|35.048537
|25.196855
|Δίπλα στο Γραφείο Κτηνιατρικής Μοιρών
|Σταθμός Αγ. Βαρβάρας
|35.147437
|24.998925
|Χώρος Παλαιού Σφαγείου Αγ. Βαρβάρας
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
|Σταθμός Απολύμανσης
|X (Γεωγρ. Πλάτος)
|Y (Γεωγρ. Μήκος)
|Περιγραφή Θέσης Σταθμού
|Σταθμός Βρυσσών
|35.368865
|24.215321
|Στον κόμβο των Βρυσσών από κάτω (στο Εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου, μεγάλη αλάνα)
|Σταθμός Βουβάς
|35.210716
|24.195275
|Στο χωριό Βουβάς Σφακίων, στην πλάστιγγα του Συνεταιρισμού
|Σταθμός Ταυρωνίτη
|35.517027
|23.818779
|Πάνω από τον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές (πρώην γεωπονικό κατάστημα Γιακουμογιαννάκη)
|Σταθμός Νωπηγείων
|35.502840
|23.713451
|Στον κόμβο των Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα)
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|Σταθμός Απολύμανσης
|X (Γεωγρ. Πλάτος)
|Y (Γεωγρ. Μήκος)
|Περιγραφή Θέσης Σταθμού
|Σταθμός Τρία Μοναστήρια
|35.353142
|24.461067
|Απέναντι από το βενζινάδικο της Shell
|Σταθμός Περάματος
|35.366328
|24.711299
|Χουμεριανή διακλάδωση (Πάρκινγκ κέντρου Μανούσος)
|Σταθμός Αμαριώτικο
|35.347862
|24.521913
|Διασταύρωση Αμαρίου
|Σταθμός Ανωγείων
|35.298240
|24.859648
|Θέση Ζερβού, Άγαλμα Νιώτη
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|Σταθμός Απολύμανσης
|X (Γεωγρ. Πλάτος)
|Y (Γεωγρ. Μήκος)
|Περιγραφή Θέσης Σταθμού
|Σταθμός Πινακιανό
|35.199560
|25.460910
|Πινακιανό (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, αυχένας Αμπέλου-Οροπεδίου Λασιθίου, έξοδος προς Ηράκλειο)
|Σταθμός Στόμιο
|35.012240
|25.662800
|Νέα Ανατολή – Στόμιο Ιεράπετρας (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων)
|Σταθμός Τάρμαρο
|35.291160
|25.510350
|Τάρμαρο, Επαρχ. Οδός Σεισίου-Μαλίων (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, διασταύρωση Σεισίου-Μιλάτου με Π.Ε.Ο.)
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης.
