Κρήτη: Συνεχίζονται σε 16 σταθμούς οι απολυμάνσεις για την ευλογιά του προβάτου

9 Μαρτίου 2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών, ότι συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στον οδικό άξονα του νησιού.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποτροπή εισαγωγής και διάδοσης της ευλογιάς του προβάτου, έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 03-03-2026, την εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε δεκαέξι (16) σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00.

Οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα μπορούν να διέρχονται στα σημεία αυτά να απολυμαίνουν τα οχήματά τους. Η απόφαση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης.

Χάρτης και Θέσεις Απολυμαντικών Σταθμών

Οι 16 απολυμαντικοί σταθμοί κατανέμονται ως εξής: πέντε (5) στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις (3) στην Π.Ε. Λασιθίου (Χάρτης: https://maps.app.goo.gl/YSGWZzqC1hVXDvD7A).

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σταθμός Απολύμανσης X (Γεωγρ. Πλάτος) Y (Γεωγρ. Μήκος) Περιγραφή Θέσης Σταθμού
Σταθμός Γαζίου 35.322259 25.056008 Παλαιά Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Θέση Κουμπέδες
Σταθμός Πεζών 35.208942 25.196855 Χώρος παραλαβής Οινοστάφυλων της Ένωσης Πεζών
Σταθμός Πραιτωρίων 35.037508 25.150078 Στο πρώην βενζινάδικο της Aegean
Σταθμός Μοιρών 35.048537 25.196855 Δίπλα στο Γραφείο Κτηνιατρικής Μοιρών
Σταθμός Αγ. Βαρβάρας 35.147437 24.998925 Χώρος Παλαιού Σφαγείου Αγ. Βαρβάρας

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Σταθμός Απολύμανσης X (Γεωγρ. Πλάτος) Y (Γεωγρ. Μήκος) Περιγραφή Θέσης Σταθμού
Σταθμός Βρυσσών 35.368865 24.215321 Στον κόμβο των Βρυσσών από κάτω (στο Εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου, μεγάλη αλάνα)
Σταθμός Βουβάς 35.210716 24.195275 Στο χωριό Βουβάς Σφακίων, στην πλάστιγγα του Συνεταιρισμού
Σταθμός Ταυρωνίτη 35.517027 23.818779 Πάνω από τον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές (πρώην γεωπονικό κατάστημα Γιακουμογιαννάκη)
Σταθμός Νωπηγείων 35.502840 23.713451 Στον κόμβο των Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα)

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σταθμός Απολύμανσης X (Γεωγρ. Πλάτος) Y (Γεωγρ. Μήκος) Περιγραφή Θέσης Σταθμού
Σταθμός Τρία Μοναστήρια 35.353142 24.461067 Απέναντι από το βενζινάδικο της Shell
Σταθμός Περάματος 35.366328 24.711299 Χουμεριανή διακλάδωση (Πάρκινγκ κέντρου Μανούσος)
Σταθμός Αμαριώτικο 35.347862 24.521913 Διασταύρωση Αμαρίου
Σταθμός Ανωγείων 35.298240 24.859648 Θέση Ζερβού, Άγαλμα Νιώτη

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Σταθμός Απολύμανσης X (Γεωγρ. Πλάτος) Y (Γεωγρ. Μήκος) Περιγραφή Θέσης Σταθμού
Σταθμός Πινακιανό 35.199560 25.460910 Πινακιανό (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, αυχένας Αμπέλου-Οροπεδίου Λασιθίου, έξοδος προς Ηράκλειο)
Σταθμός Στόμιο 35.012240 25.662800 Νέα Ανατολή – Στόμιο Ιεράπετρας (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων)
Σταθμός Τάρμαρο 35.291160 25.510350 Τάρμαρο, Επαρχ. Οδός Σεισίου-Μαλίων (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, διασταύρωση Σεισίου-Μιλάτου με Π.Ε.Ο.)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης.

