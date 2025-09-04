CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ με 23 εκ. ευρώ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 04/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με χρηματοδότηση του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027 και Εθνικών πόρων, συνεχίζεται για δύο ακόμη χρόνια (έως και το 2027) η ένταξη των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί), καθώς και η πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ) στην Κρήτη.

Τη σχετική απόφαση χρηματοδότησης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το πρόγραμμα της διετίας 2025-2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 23 εκατομμύρια ευρώ, υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ με τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

ΧΡΥΣΟΣ

Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και στην πρόσβαση παιδιών και ΑμεΑ σε εξωσχολικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.

Η δράση εντάσσεται στην Πολιτική «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee), η οποία προβλέπει οικονομική στήριξη οικογενειών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και σε δημιουργικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου, με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.

NOVA

Η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω της χορήγησης «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους εκπροσώπους των βρεφών, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Μέσω της πράξης αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 7.810 βρέφη, παιδιά και άτομα με αναπηρία (λήπτες voucher) στην Περιφέρεια Κρήτης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 04/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Κρήτης – C Nest Accelerator

04/09/2025

21 χρόνια Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας»

04/09/2025

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά

04/09/2025

Συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

04/09/2025

Ηράκλειο: Σε χρήση το σύνολο του ισόπεδου μέρους των Ενετικών Τειχών

04/09/2025

Κύκλωμα στην Κρήτη: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη δικογραφία

04/09/2025

Το Cliff Diving επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου

04/09/2025
dialynakeio

Διαλυνάκειο Νοσοκομείο Νεάπολης: «Μέχρι πότε θα λέμε τα ίδια και δεν θα αλλάζει τίποτα;»

04/09/2025
penthos

Ψήφισμα του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου για την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού

04/09/2025

Εκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κατόπιν αιτήματος συμβούλων της μειοψηφίας

04/09/2025
Back to top button