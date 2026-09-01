Κρήτη: Συναγερμός στους ελαιώνες για δάκο και «μπίμπικα»

Το Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2026 εξελίσσεται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την αποτελεσματική προστασία της ελαιοπαραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει τα εξής:

Ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός ολοκληρώνεται σχεδόν στο σύνολο της Περιφέρειας, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές, όπου οι εφαρμογές βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο τρίτος γενικός δολωματικός ψεκασμός σε περιοχές της βόρειας ζώνης της Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει και σε άλλες περιοχές του νησιού, ανάλογα με τα επίπεδα των δακοσυλλήψεων και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Η παραλαβή των εντομοκτόνων υλικών δακοκτονίας έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι ημερομηνίες και οι περιοχές εφαρμογής των ψεκασμών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, στην ενότητα της δακοκτονίας, https://www.crete.gov.gr/dakoktonia/

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού στα άγονα και απορριφθέντα τμήματα του προηγούμενου διαγωνισμού. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί σε προηγούμενο δελτίο τύπου, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι δολωματικοί ψεκασμοί του Προγράμματος στις Δ.Κ. Χανίων, Σούδας και Τ.Κ. Απτέρων, Τσικαλαριών, Αρωνίου, Στερνών και Κουνουπιδιανών του Δήμου Χανίων και των Τ.Κ. Βρουχά, Σκινιά, Λούμα του Δήμου Αγίου Νικολάου και Καλαμαύκας, Μακρυλιάς, Μεσελέρων του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς δεν βρέθηκε ανάδοχος στις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες. Στις περιοχές αυτές, οι παραγωγοί θα πρέπει να προχωρήσουν στην αντιμετώπιση του δάκου με δικά τους μέσα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν συστηματικά την κατάσταση των ελαιώνων τους και να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία είτε με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης είτε με τον τεχνικό τους σύμβουλο (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας). Σε περίπτωση που, μετά την εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος, διαπιστωθεί ότι οι πληθυσμοί του εντόμου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται, η πραγματοποίηση κατάλληλων ιδιωτικών επεμβάσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων γεωπόνων. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ιδιωτική επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται με σεβασμό στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Ενημέρωση για τον ρυγχίτη της ελιάς

Πέραν των παραπάνω που αφορούν στο πρόγραμμα δακοκτονίας, ενημερώνονται οι ελαιοπαραγωγοί ότι παρατηρούνται κατά τόπους εκτεταμένες προσβολές από τον ρυγχίτη της ελιάς ή «μπίμπικα» (Rhynchites cribripennis), οι οποίες προκάλεσαν ήδη καρπόπτωση σε προγενέστερο στάδιο και απώλεια παραγωγής κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Η προσβολή από ρυγχίτη δεν πρέπει να συγχέεται με εκείνη του δάκου της ελιάς. Στην περίπτωση προσβολής από ρυγχίτη παρατηρούνται χαρακτηριστικές φελλώδεις οπές στον καρπό και προσβολή του πυρήνα, ενώ στον δάκο το νύγμα είναι μικρότερο και η προνύμφη δημιουργεί στοές μέσα στη σάρκα του καρπού. Για την πορεία των πληθυσμών του ρυγχίτη και την αντιμετώπιση του, που χρονικά δεν συνίσταται αυτή την περίοδο, οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται από τις αναρτήσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την ελιά του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου: https://www.minagric.gr/for-farmer-2/agricultural-warnings/188-irakleio

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να ενημερώνει τους παραγωγούς για την εξέλιξη του προγράμματος δακοκτονίας αλλά και για την φυτοπροστασία της ελιάς γενικότερα με τακτικά δελτία τύπου και ανακοινώσεις, τα οποία θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, στην ενότητα του Προγράμματος Δακοκτονίας.