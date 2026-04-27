Η Κρήτη συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηγεσίας δημόσιας υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Στην Αθήνα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των «Ευρωπαϊκών Μαθημάτων για την Ηγεσία στη Δημόσια Υγεία (European Public Health Leadership Course – EPHLC) 2026» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δρ Αντώνης Παπαδάκης.

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από τον ΠΟΥ/Ευρώπης, μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας από όλη την Ευρώπη.

Στόχος ήταν η ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τα συστήματα υγείας. Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με θέματα όπως η ηθική ηγεσία, η συστημική σκέψη, η αποτελεσματική επικοινωνία όπως επίσης οι σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, τις δημογραφικές εξελίξεις, τις ελλείψεις προσωπικού και οι ανισότητες στα χρόνια νοσήματα.

Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε, ότι, «η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο πρόγραμμα του Π.Ο.Υ. ενισχύει τη γνώση, τη συνεργασία και τη θεσμική ετοιμότητα». Ο κ. Πιτσούλης επισήμανε τη σημασία της διεθνούς διασύνδεσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών δημόσιας υγείας.

Η συμμετοχή στο «EPHLC 2026» εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δημόσιας υγείας, ενώ συμβάλλει και στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, το δίκτυο αποφοίτων του προγράμματος ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ στελεχών δημόσιας υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.