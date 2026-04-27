Η Κρήτη συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηγεσίας δημόσιας υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

27 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Στην Αθήνα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των  «Ευρωπαϊκών Μαθημάτων για την Ηγεσία στη Δημόσια Υγεία (European Public Health Leadership Course – EPHLC) 2026» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δρ Αντώνης Παπαδάκης.

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από τον ΠΟΥ/Ευρώπης, μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας από όλη την Ευρώπη.

Στόχος ήταν η ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τα συστήματα υγείας. Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με θέματα όπως η ηθική ηγεσία, η συστημική σκέψη, η αποτελεσματική επικοινωνία όπως επίσης οι σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, τις δημογραφικές εξελίξεις, τις ελλείψεις προσωπικού και οι ανισότητες στα χρόνια νοσήματα.

Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε, ότι, «η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο πρόγραμμα του Π.Ο.Υ. ενισχύει τη γνώση, τη συνεργασία και τη θεσμική ετοιμότητα». Ο κ. Πιτσούλης επισήμανε τη σημασία της διεθνούς διασύνδεσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών δημόσιας υγείας.

Η συμμετοχή στο «EPHLC 2026» εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δημόσιας υγείας, ενώ συμβάλλει και στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, το δίκτυο αποφοίτων του προγράμματος ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ στελεχών δημόσιας υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

astynomia police

Ενίσχυση της αστυνόμευσης στο Λασίθι με επτά νέους αστυνομικούς

27 Απριλίου 2026

Εκπαίδευση για ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς και τυποποιητές, στους Δήμους Ιεράπετρας και Αρχανών – Αστερουσίων

27 Απριλίου 2026

Η Περιφέρεια Κρήτης σε διαδραστικό εργαστήριο για την κλιματική ανθεκτικότητα και τον βιώσιμο τουρισμό

27 Απριλίου 2026

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 29 Απρ 2026

27 Απριλίου 2026
fylaki

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στο κελί τους στην Αγυιά Χανίων

26 Απριλίου 2026

Οι δράσεις του Colour your Day for Autism 2026 στον Αγιο Νικόλαο

26 Απριλίου 2026

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Πολυτεχνείου Κρήτης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

25 Απριλίου 2026

Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην Κρήτη

24 Απριλίου 2026

Σεισμός 5,7R σε απόσταση 28 χλμ. από την Ιεράπετρα

24 Απριλίου 2026
penthos

Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

24 Απριλίου 2026
