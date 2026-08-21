Κρήτη: Σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης σε Φαιστό και Κνωσό

Στο νέο εκτεταμένο δίκτυο πυρανίχνευσης σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της χώρας εντάσσονται η Φαιστός και η Κνωσός, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών φωτιάς και την αποτελεσματικότερη προστασία δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης.

Το σύστημα στη Φαιστό προβλέπεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ εκείνο της Κνωσού αναμένεται να ακολουθήσει μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ο νέος εξοπλισμός θα δίνει τη δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης των περιοχών και άμεσης μεταφοράς εικόνας και δεδομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε οι αρμόδιες δυνάμεις να μπορούν να αξιολογούν ταχύτερα κάθε περιστατικό και να οργανώνουν χωρίς καθυστέρηση την επέμβασή τους.

Συνολικά 22 συστήματα σε όλη τη χώρα

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία οκτώ συστήματα πυρανίχνευσης, καλύπτοντας τον Μυστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες, το Δίον, τον Πλαταμώνα, την Αφαία Αίγινας, την Περιστεριά Μεσσηνίας και την Αρχαία Ολυμπία.

Έως το τέλος Αυγούστου προγραμματίζεται η ενεργοποίηση έξι ακόμη συστημάτων, σε Φαιστό, Ακρόπολη, Ανάκτορο Νέστορος, Αρχαία Μεσσήνη, Όσιο Λουκά και Νικόπολη Πρεβέζης.

Στη συνέχεια, μέσα στον Σεπτέμβριο, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία άλλα οκτώ συστήματα σε Κνωσό, Δελφούς, Τατόι, Άγιον Όρος, Σούριζα Λαυρεωτικής, Δωδώνη, Σαμοθράκη και Θάσο.

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, το δίκτυο θα αριθμεί συνολικά 22 πλήρως επιχειρησιακά συστήματα.

Η πρώτη πραγματική δοκιμή στις Μυκήνες

Η χρησιμότητα του συστήματος έχει ήδη φανεί στην πράξη.

Στις 31 Ιουλίου 2026, κατά την πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, η εστία εντοπίστηκε από το σύστημα που καλύπτει την περιοχή των Μυκηνών.

Η πλατφόρμα ενεργοποίησε αυτοματοποιημένη ειδοποίηση και μετέφερε άμεσα εικόνα και στοιχεία στο Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου, προσφέροντας πολύτιμη επιχειρησιακή πληροφόρηση από τα πρώτα στάδια της φωτιάς.

Πώς λειτουργεί το νέο δίκτυο

Το σύστημα συνδυάζει δεδομένα από θερμικές κάμερες, οπτικές κάμερες 360 μοιρών, τηλεχειριζόμενες κάμερες και χαρτογραφικές εφαρμογές.

Μέσα από τον ψηφιακό χάρτη, οι χειριστές μπορούν να βλέπουν τις πιθανές εστίες φωτιάς, τον χρόνο ενεργοποίησης κάθε συναγερμού, την κατάσταση του εξοπλισμού και τα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε περιστατικό.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη μετεωρολογικούς σταθμούς, περιφερειακά και συντονιστικά Κέντρα Ελέγχου και φορητά κανόνια πυρόσβεσης σε επιλεγμένα σημεία.

Η πληροφορία μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης απόκρισης.

Στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»

Η εγκατάσταση των συστημάτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε από το Υπερταμείο.

Η ένταξη της Φαιστού και της Κνωσού στο δίκτυο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, καθώς δύο από τους σημαντικότερους και πιο επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού αποκτούν πλέον ένα επιπλέον επίπεδο τεχνολογικής προστασίας απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς.