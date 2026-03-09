H Κρήτη στην πανηγυρική 60ή διεθνή έκθεση τουρισμού ITB Berlin

Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026 η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ITB Berlin“, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο του Βερολίνου.

Η ITB Berlin αποτελεί την κορυφαία έκθεση για τη παγκόσμια τουριστική βιομηχανία από το 1966 και γιόρτασε την 60ή επέτειό της με το μότο: «Ανακαλύπτοντας τις ιστορίες πίσω από 60 χρόνια κληρονομιάς», συγκεντρώνοντας 5.601 εκθέτες από 166 χώρες και 97.000 επαγγελματίες επισκέπτες.

Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιήθηκε η ITB Berlin Convention με θέμα: «οδηγώντας τον τουρισμό σε ισορροπία», όπου 400 κορυφαίοι ομιλητές από τους κλάδους των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της πολιτικής συζήτησαν για τις κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν επαφές με δημοσιογράφους, διαμορφωτές της κοινής γνώμης καθώς και σημαντικές εταιρίες στο χώρο του τουρισμού όπως η AIDA Cruises, η SkyUp και η Discover Airlines θυγατρική της Lufthansa, όπου συζητήθηκαν θέματα που άπτονται μεταξύ άλλων της υλοποίησης ταξιδιών εξοικείωσης, της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας της Κρήτης, την επιμήκυνση της σαιζόν, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξης της κρουαζιέρας μέσω homeporting (χρήση ως λιμένων αφετηρίας). Σύμφωνα με τη μελέτη του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής (DLR) η Lufthansa παραμένει ο ισχυρότερος αερομεταφορέας για το καλοκαίρι του 2026, με βάση το μερίδιο των απογειώσεων στη συνολική γερμανική εναέρια κυκλοφορία, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει μία από τις πρώτες 3 θέσεις όσον αφορά στους προορισμούς των πτήσεων.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γερμανία Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Γερμανίας Νικολέττα Λεκανίδη.

Η Κρήτη ήταν η τιμώμενη Περιφέρεια σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο στα πλαίσια της ITB 2026, όπου παρουσιάστηκε ως η Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2026. Οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης απόλαυσαν κρητικά παραδοσιακά εδέσματα και κρητικούς χορούς από το Σύλλογο Κρητών Βερολίνου «Μεγαλόνησος».

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ως επικεφαλής ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τουρισμού Νίκος Αλεξάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ηρακλείου Ελένη Βουγιουκαλάκη, και το στέλεχος του Τμήματος Μαρίνα Τσαπαρίδη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Το Βερολίνο και η ΙΤΒ, ως ένα από τα «χρηματιστήρια» του τουρισμού, παρέχουν με σχετική ασφάλεια τα συμπεράσματα για την επερχόμενη τουριστική χρονιά που έχει ξεκινήσει από το Παρίσι και – κυρίως – το Λονδίνο, το Νοέμβριο. Έτσι, αν δεν ηχούσαν τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα μιλάγαμε, βάσει στοιχείων, για μια ακόμα χρονιά με ισχυρή τάση και ανοδικές προβλέψεις, οιωνοί για μια ακόμα χρονιά ρεκόρ, αν δεν συνέβαινε κάτι κακό. Ωστόσο, αυτή η δεύτερη συνθήκη επήλθε και η σκιά του πολέμου μας εξαναγκάζει να προχωρήσουμε πλέον μέρα με τη μέρα. Θα προβάλουμε την «Ασφαλή Κρήτη» μαζί με όλα τα υπόλοιπα μοναδικά χαρακτηριστικά της, θα συνεχίσουμε με συνέπεια την προβολή μας και ευελπιστούμε ότι και πάλι, μέσα από μια ακόμα κρίση, η Κρήτη, Παντού, θα βγει κερδισμένη. Πάνω από όλα, τις ευχές μας, για υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο!»