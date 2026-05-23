ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη στην European Maritime Day 2026 στην Κύπρο

23 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/05/2026
Ολοκληρώθηκε το διήμερο Συνέδριο «Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας» στη Λεμεσό της Κύπρου, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τον Ωκεανό και την Αλιεία Κωνσταντίνου Καδή, του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, της πρώην Ευρωπαίας Επιτρόπου Μαρίας Δαμανάκη, ανώτερων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για Ευρωπαϊκά & Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης και συμμετείχε ως ομιλητής στο θεματικό εργαστήριο «Προς την ανθεκτικότητα των νησιών και των παράκτιων περιοχών», το οποίο επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της Ευρώπης.

Στην παρέμβασή του, ο Γιώργος Αλεξάκης ανέδειξε τις διαρθρωτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νησιά, όπως η γεωγραφική απομόνωση, το υψηλό μεταφορικό κόστος, η περιορισμένη προσβασιμότητα, η δημογραφική συρρίκνωση και η κλιματική ευαλωτότητα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι νησιωτικές περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, η στρατηγική θαλάσσια θέση, η δυναμική καινοτομίας και η συμβολή τους στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνεκτικής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Νησιά, βασισμένης στη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, των κρατών, των περιφερειών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως τόνισε, «κανένα νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις σύγχρονες προκλήσεις», υπογραμμίζοντας τη σημασία τόσο της «κάθετης» συνεργασίας μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης όσο και της «οριζόντιας» συνεργασίας μεταξύ νησιών και νησιωτικών δικτύων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και κοινών πολιτικών.

Ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών μέσω της βελτίωσης των μεταφορών και της συνδεσιμότητας, της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών πέρα από τον τουρισμό, της στήριξης της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, της κλιματικής προσαρμογής και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της εκπαίδευσης, της υγείας και της στέγασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κρίσιμο ζήτημα της «brain drain – διαρροής εγκεφάλων» από τα νησιά προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, σημειώνοντας ότι η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. «Η νησιωτική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις υποδομές. Οφείλει να επενδύει στους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, στους ερευνητές, στους επαγγελματίες και στους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Αλεξάκης υπογράμμισε ότι τα νησιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιφερειακές ή απομονωμένες περιοχές, αλλά ως στρατηγικοί εταίροι για ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και συνεκτικό ευρωπαϊκό μέλλον.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν επίσης η τέως Ευρωβουλευτής και νυν Σύμβουλος του Gozo Business Chamber Josianne Cutajar, η Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαρία Λεκάκου και ο Καθηγητής στο Frederick University Άγγελος Μενελάου.

