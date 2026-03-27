Η Κρήτη στη FOOD EXPO 2026 με αιχμή τα ποιοτικά προϊόντα της

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, η αυθεντικότητα των προϊόντων της και ο υψηλός επαγγελματισμός των επιχειρηματιών της, κέρδισαν τις εντυπώσεις στη FOOD EXPO 2026, που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD EXPO, αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση του κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 39.969 επισκέπτες από 80 χώρες και 3.797 διεθνής αγοραστές. Μάλιστα οι 1.300 εκθέτες και οι 1.000 φιλοξενούμενοι αγοραστές επιβεβαίωσαν τον στρατηγικό ρόλο της έκθεσης στην ανάπτυξη διεθνών εμπορικών συνεργασιών.

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής που υλοποιεί για την προβολή και προώθηση των κρητικών προϊόντων, συμμετείχε δυναμικά για ακόμη μία χρονιά με ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό περίπτερο. Μέσω της συμμετοχής αυτής, δόθηκε η δυνατότητα σε 18 παραγωγούς του νησιού να παρουσιάσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τους σε πλήθος Ελλήνων και ξένων αγοραστών, καθώς και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B meetings).

Οι επαφές στο πλαίσιο της έκθεσης υπήρξαν ιδιαίτερα ουσιαστικές και παραγωγικές, οδηγώντας σε νέες εμπορικές συμφωνίες και ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφεια των κρητικών επιχειρήσεων. Το περίπτερο της Περιφέρειας αποτέλεσε σημείο αναφοράς για επαγγελματίες που αναζητούν ποιοτικά, πιστοποιημένα και αυθεντικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε και η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Mediterranean Food Stage: Greek Origins, όπου παρουσιάστηκαν πρωτότυπες γαστρονομικές δημιουργίες βασισμένες σε κρητικά προϊόντα. Οι συνταγές ανέδειξαν τη μοναδικότητα της κρητικής διατροφής και προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους από τους ίδιους τους εκπροσώπους τους, ενισχύοντας τη σύνδεση παραγωγού και αγοράς.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης ο οποίος δήλωσε: «Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη FOOD EXPO 2026 εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και τη συστηματική προώθηση των κρητικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Μέσα από στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, τη στήριξη της καινοτομίας και τη διασύνδεση των παραγωγών με διεθνή δίκτυα εμπορίου, επιδιώκουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την ενδυνάμωση της θέσης της Κρήτης στον παγκόσμιο χάρτη της ποιοτικής διατροφής».

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης υποστηρίξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και Ηρακλείου, Ελένη Μαλανδράκη και Εμμανουήλ Ζουρίδης.