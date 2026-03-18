H Κρήτη στη διεθνή έκθεση τουρισμού “SALON MONDIAL DU TOURISME 2026”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Salon Mondial du Tourisme, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της γαλλικής αγοράς για το νησί και ενισχύοντας περαιτέρω τους τουριστικούς δεσμούς της Κρήτης με τους Γάλλους. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από 12 έως 15 Μαρτίου στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 73.000 επισκέπτες.

Η γαλλική αγορά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του τουρισμού της Κρήτης, καθώς το 2025 κατέλαβε την τρίτη θέση στις αεροπορικές αφίξεις, καταγράφοντας σχεδόν μισό εκατομμύριο επισκέπτες.

Στην διάρκεια της έκθεσης καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, περιπατητικός, ποδηλατικός, θαλάσσιος τουρισμός, καθώς και ο τουρισμός με τροχόσπιτο. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η προσέλευση επισκεπτών τρίτης ηλικίας, η οποία χαρακτηρίζεται από διαρκές ενδιαφέρον για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν ευρύτερα τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μεγαλύτερης προσοχής και αναζήτησης ασφαλών προορισμών από το γαλλικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, η Κρήτη αναδεικνύεται ως ένας σταθερός και αξιόπιστος μεσογειακός προορισμός, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των Γάλλων ταξιδιωτών για το νησί. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διάκριση της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο της Κρήτης επισκέφθηκαν, εκ μέρους του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι, οι κ.κ. Ανδρονίκη Λιακοπούλου, Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ και Προϊσταμένη του Γραφείου, Δημήτριος Θωμόπουλος, Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄, και Βασιλική Σουλάνδρου, Γραμματέας ΟΕΥ Β΄. Επίσης η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ στο Παρίσι, Έμυ Αναγνωστοπούλου, καθώς και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Δέσποινα Ξυλούρη.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Μιχάλης Κλώντζας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτη Όλγα Μηλιώνη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «H Κρήτη, το 2025 υποδέχθηκε 485.000 επισκέπτες από την Γαλλία, μια αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από τον φιλελληνισμό, τη φυσιολατρία, την αγάπη για την υψηλής ποιότητας γαστρονομία, αλλά και τον οινοτουρισμό, τον σεβασμό στην κουλτούρα και τον Μινωικό Πολιτισμό, μέλος πλέον της κληρονομιάς της Unesco. Όλα τα παραπάνω θετικά της ποικιλομορφίας της Κρήτης, σε αντιδιαστολή με την πολιτική ασάφεια, η οποία πλανιέται πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο, έφεραν την Salon Mondial, μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εκθέσεις κοινού ένα κλικ πιο κάτω από το αναμενόμενο. Ωστόσο θα προτάξουμε ξανά την Ασφαλή Κρήτη, την Αειφόρο και την Εναλλακτική πλευρά της, στοιχεία που οι Γάλλοι θα έχουν ακόμα μια χρονιά να θαυμάσουν στην Κρήτη, παντού!!»

O Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, κ. Μιχάλης Κλώντζας, αποτιμώντας τη συμμετοχή στην έκθεση, δήλωσε: «Η έκθεση τουρισμού της Γαλλίας στο Παρίσι έκλεισε με θετικό πρόσημο για την Κρήτη. Οι Γάλλοι επιλέγουν την Κρήτη και η παρουσία τους στην έκθεση ήταν πολυπληθής και ιδιαιτέρως σημαντική! Τα συναισθήματα τους για την Ελλάδα και την Κρήτη είναι γνωστά! Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι ο πόλεμος που αυτή τη στιγμή γίνεται στο Ιράν επηρεάζει όλες τις χώρες και βεβαίως επηρεάζει τον τουρισμό. Αν ο πόλεμος τελειώσει πολύ γρήγορα, τότε η τουριστική σεζόν στην Κρήτη θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αν όμως κρατήσει για πολύ περισσότερο διάστημα, θα πρέπει γενικώς να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί στις επενδύσεις μας και σε αυτά που προσδοκούμε. Θετικό, λοιπόν, πρόσημο από τους Γάλλους και σαν Περιφέρεια Κρήτης, ευχόμαστε να έχουμε και φέτος μία επιτυχημένη τουριστική σεζόν».