Η Κρήτη στη Διεθνή Έκθεση κρουαζιέρας Seatrade Cruise Global 2026 στο Μαϊάμι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, για πρώτη φορά, στη Διεθνή Έκθεση κρουαζιέρας Seatrade Cruise Global 2026 στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του θαλάσσιου τουρισμού και της κρουαζιέρας για το νησί μας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας στον παγκόσμιο χάρτη των προορισμών κρουαζιέρας.

Η SeaTrade Global Cruise είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εκθέσεις στον τομέα της κρουαζιέρας, η οποία πραγματοποιείται στο Μαϊάμι, το μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας του κόσμου. Η 41η διοργάνωση συγκέντρωσε στελέχη, λιμάνια και προμηθευτές για δικτύωση, παρουσιάσεις και συζητήσεις για τις τάσεις του κλάδου.

Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς του τουρισμού, με σημαντική συμβολή στην οικονομία των προορισμών που εξυπηρετεί. Η Κρήτη αποτελεί διαχρονικά κορυφαίο σταθμό για τις εταιρείες κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο, χάρη στη γεωγραφική της θέση, τα σύγχρονα λιμάνια της, τον πολιτιστικό της πλούτο και τη δυνατότητα παροχής αυθεντικών εμπειριών στους επισκέπτες. Η συμμετοχή στην έκθεση ανέδειξε τις αναπτυξιακές προοπτικές των λιμένων του νησιού και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της επιβατικής κίνησης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών κρουαζιέρας, λιμενικών οργανισμών και τουριστικών φορέων, με έμφαση στη σύνδεση της κρουαζιέρας με την ενδοχώρα και τις αυθεντικές εμπειρίες της Κρήτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε για πολιτιστικές διαδρομές, αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά τοπία, γαστρονομικές εμπειρίες και δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού που μπορούν να εμπλουτίσουν το πακέτο της κρουαζιέρας και να αυξήσουν τον χρόνο παραμονής και τη δαπάνη των επισκεπτών στους προορισμούς του νησιού.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Κρήτης στην έκθεση προβλήθηκε η στρατηγική της για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασύνδεση λιμένων και τοπικών κοινωνιών, ενισχύοντας το προφίλ του νησιού ως σύγχρονου, ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού κρουαζιέρας.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον επισκεπτών, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής και εκδότης της Hellenic News of America, Παύλος Κοτρώτσιος, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κυριάκο Κώτσογλου.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού Νίκος Αλεξάκης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου αποτιμώντας τη συμμετοχή στην έκθεση, δήλωσε: «Το Miami και η Seatrade, η μεγαλύτερη έκθεση κρουαζιέρας στον κόσμο, συγκέντρωσε τα λιμάνια του Ηρακλείου, των Χανίων και της Σητείας, κάτω από την ομπρέλα του προορισμού Κρήτη. Ειδικά για τη Σητεία ήταν ένα πολύ αισιόδοξο βάπτισμα πυρός και θα έχει συνέχεια, όπως έγινε και με τα καταξιωμένα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που ξεπέρασαν τις 950.000 επιβάτες το 2025. Η κρουαζιέρα αποτελεί πολύ σημαντική διάσταση της Διάσημης και της Ποικιλόμορφης Κρήτης και έτσι τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει πόλο ανάπτυξης για την Κρήτη, Παντού!!»