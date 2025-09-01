ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Σοκ στην Ροδιά – Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη
Αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής περαστικοί στην περιοχή της Ροδιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, στην Κρήτη.
Όπως αναφέρει το cretalive, σε χωράφι και κάτω από ένα τρακτέρ εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι πρόκειται για έναν κάτοικο της περιοχής, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις τελευταίες ημέρες. Όπως αναφέρεται, η τελευταία κλήση στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να έγινε στις 15 Αυγούστου.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του.
