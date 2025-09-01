CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σοκ στην Ροδιά – Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
trakter
Φωτογραφία αρχείου
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής περαστικοί στην περιοχή της Ροδιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το cretalive, σε χωράφι και κάτω από ένα τρακτέρ εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι πρόκειται για έναν κάτοικο της περιοχής, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις τελευταίες ημέρες. Όπως αναφέρεται, η τελευταία κλήση στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να έγινε στις 15 Αυγούστου.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε – Η ώρα της αλλαγής πλησιάζει

01/09/2025

Μαθήματα Κινεζικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

01/09/2025

Ο Γ. Πλακιωτάκης στην εκδήλωση απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Οροπεδίου Λασιθίου

01/09/2025

Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη

01/09/2025

Κρήτη: Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι θα «δώσει» 12 μήνες τουρισμό!

31/08/2025

Χανιά: Κινητοποίηση φοιτητών για τις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης

31/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοινώνονται την 1η Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι voucher των βρεφονηπιακών σταθμών

31/08/2025

Ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου 2025 οι δύο νέες δωρεάν Γραμμές Αστικής Συγκοινωνίας στον Άγιο Νικόλαο

31/08/2025
elounta

Ελούντα: Σοβαρή βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό; – Η δυσωδία πλήττει την περιοχή

31/08/2025

Ξεκίνησε ο καλλωπισμός και η συντήρηση των χώρων πρασίνου σε όλα τα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου

30/08/2025
Back to top button