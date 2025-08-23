CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση οι δύο εγκαυματίες από το γήπεδο του ΕΓΟΗ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθούν εντός της ημέρας οι δύο εγκαυματίες από την φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, στην Αμμουδάρα του δήμου Μαλεβιζίου.

Η 36χρονη και ο 40χρονος που εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του γηπέδου, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

ΧΡΥΣΟΣ

Η γυναίκα που εντοπίστηκε ημιλυπόθυμη και απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο σώμα και στο αναπνευστικό, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και ο 40χρονος, ο οποίος έχει υποστεί εγκαύματα στο σώμα, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως και εκείνος εισέπνευσε φωτιά, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί και εσωτερικά εγκαύματα.

NOVA

Η κατάστασή τους χρίζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης και γι΄ αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά τους στο Κέντρο Εγκαυμάτων.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η φωτιά εκδηλώθηκε στην γεννήτρια από την οποία ηλεκτροδοτείται η καντίνα του γηπέδου, αφού η ΔΕΗ έχει «κόψει» το ρεύμα στο γήπεδο εδώ και χρόνια, καθώς έχει κριθεί παράνομο επειδή βρίσκεται στον αιγιαλό.

Οι αρχές ερευνούν υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε η ανάφλεξη στη γεννήτρια, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, αλλά και το αν τηρούνταν τα νόμιμα.

Ωστόσο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε όταν ο 40χρονος και η 36χρονη επιχείρησαν να βάλουν βενζίνη στη γεννήτρια χωρίς να την θέσουν πρώτα εκτός λειτουργίας.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το καύσιμο να «εκραγεί» μπροστά τους και να προκαλέσει τη φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα στο χώρο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

23/08/2025

Συνάντηση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης | +Video

23/08/2025

Στην Κρήτη ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος

22/08/2025

Ενημέρωση ελαιοπαραγωγών Π.Ε. Ηρακλείου για τον δολωματικό ψεκασμό

22/08/2025
elme lasithi

ΕΛΜΕ Λασιθίου: Προπληρωμένος εμπαιγμός των αναπληρωτών

22/08/2025

Η εκδήλωση στη Νεάπολη με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία στο Σταυροδρόμι του Αύριο: Προκλήσεις και Προοπτικές»

22/08/2025

Σε εξέλιξη στον Δήμο Αγίου Νικολάου παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου

22/08/2025
rethymno panepistimio kritis

Αυτοχρηματαδοτούμενα προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

22/08/2025

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του λιμενοβραχίονα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Μακρύ Γιαλού

21/08/2025

Χρηματοδότηση 300.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την ανάπτυξη της Μονάδας Καινοτομίας

21/08/2025
Back to top button