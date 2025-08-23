Κρήτη: Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση οι δύο εγκαυματίες από το γήπεδο του ΕΓΟΗ

Στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθούν εντός της ημέρας οι δύο εγκαυματίες από την φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, στην Αμμουδάρα του δήμου Μαλεβιζίου.

Η 36χρονη και ο 40χρονος που εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του γηπέδου, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

Η γυναίκα που εντοπίστηκε ημιλυπόθυμη και απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο σώμα και στο αναπνευστικό, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και ο 40χρονος, ο οποίος έχει υποστεί εγκαύματα στο σώμα, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως και εκείνος εισέπνευσε φωτιά, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί και εσωτερικά εγκαύματα.

Η κατάστασή τους χρίζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης και γι΄ αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά τους στο Κέντρο Εγκαυμάτων.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η φωτιά εκδηλώθηκε στην γεννήτρια από την οποία ηλεκτροδοτείται η καντίνα του γηπέδου, αφού η ΔΕΗ έχει «κόψει» το ρεύμα στο γήπεδο εδώ και χρόνια, καθώς έχει κριθεί παράνομο επειδή βρίσκεται στον αιγιαλό.

Οι αρχές ερευνούν υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε η ανάφλεξη στη γεννήτρια, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, αλλά και το αν τηρούνταν τα νόμιμα.

Ωστόσο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε όταν ο 40χρονος και η 36χρονη επιχείρησαν να βάλουν βενζίνη στη γεννήτρια χωρίς να την θέσουν πρώτα εκτός λειτουργίας.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το καύσιμο να «εκραγεί» μπροστά τους και να προκαλέσει τη φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα στο χώρο.