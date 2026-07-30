Κρήτη: Σε ετοιμότητα και την Παρασκευή 31 Ιουλίου το νησί

«Πορτοκαλί συναγερμός» και αύριο Παρασκευή (31/07) στην Κρήτη καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ στο νησί θα πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Συγκεκριμένα, «η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθείσε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 9/24 Πυροσβεστικής Διάταξης, απαγορεύεται:

η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων,κ.λπ.

η χρήσης πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση (θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών, κ.λπ.)

το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών,

η εκτέλεση θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής, κ.ά.),

η χρήση υπαίθριων ψησταριών οποιουδήποτε καυσίμου,

η χρήση αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών ή αερόστατων(SkyLanterns),

η χρήσης ειδών πυροτεχνίας,όπως και

ηδιέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων &οχημάτων, ως εξής:

Για την Π.Ε. Ηρακλείου:

1. ΔάσοςΣύμης, Δήμου Βιάννου

2. ΔάσοςΡούβα – Ζαρού, Δήμου Γόρτυνας και Δήμου Φαιστού

3. ΔάσοςΚουδουμά, Δήμου Γόρτυνας

4. ΔάσοςΚέρης, Δήμου Μαλεβιζίου

5. ΔάσοςΦουρνί, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

6. ΔάσοςΓιούχτα, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

7. ΔάσοςΕπανωσήφη, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Για την Π.Ε. Λασιθίου:

1. Αζιλακόδασος, Δήμου Αγίου Νικολάου

2. ΔάσοςΒαθύ,Δήμου Αγίου Νικολάου

3. ΔάσοςΘρυπτής, Δήμου Ιεράπετρας

4. ΔάσοςΚαλού Χωριού,Δήμου Αγίου Νικολάου &Μεσελέρων,Δήμου Ιεράπετρας

5. ΔάσοςΣελάκανου,Δήμου Ιεράπετρας

6. ΚυπαρισσόδασοςΚριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου

7. Δάσος Κρούστα,Δήμου Αγίου Νικολάου

8. Φοινικόδασος Βάι, Δήμου Σητείας (καθημερινά 22:00 – 06:00)

Για την Π.Ε. Ρεθύμνου:

1. Περιαστικά δάσηΕυλιγιά – Προφ.Ηλία – Αγίου Ιωάννη, Δήμου Ρεθύμνης

2. Αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνης

3. Αλσίλιο περιοχής Παράδεισου Αρμένων, Δήμου Ρεθύμνης

4. Φαράγγι Μύλων, Δήμου Ρεθύμνης

5. Περιαστικό δάσος Κισσού, Δήμου Αγίου Βασιλείου

6. Περιαστικό δάσοςΑγκουσελιανών, Δήμου Αγίου Βασιλείου

7. Περιαστικό δάσος Αγ. Ιωάννου, Δήμου Αγίου Βασιλείου

8. Η περιοχή νοτίως του εποπτευόμενου από τον ΟΦΥΠΕΚΑ & τον Δήμο Αγίου Βασιλείου τμήματος του ποταμού Κουρταλιώτη, έως και την εκβολή, εξαιρουμένου του αμμώδους τμήματος της παραλίας.

9. Φαράγγι Μαργαριτών, Δήμου Μυλοποτάμου

10. Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, Δήμου Αμαρίου

Για την Π.Ε. Χανίων:

1. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Μπάλος Φαλάσαρνα, Δήμου Κισσάμου

2. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Κριός – Ελαφονήσι, Δήμου ΚαντάνουΣελίνου

3. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Σούγια – Γυαλισκάρι, Δήμου ΚαντάνουΣελίνου

4. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Σούγια – Αγία Ρουμέλη, Δήμων ΚαντάνουΣελίνου& Σφακίων

5. Πάρκο ανεμόμυλων Καθιανά, Δήμου Χανίων

6. ΔάσοςΠρεβαντόριου – Πεύκων, Δήμου Χανίων

7. Περιαστικό Δάσος Άγιος Ματθαίος, Δήμου Χανίων

8. ΔάσοςΆγιου Ιωάννη, Δήμου Γαύδου

9. Δάσος Κόρφου, Δήμου Γαύδου

Τα όρια των παραπάνω περιοχών στις οποίες ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, απεικονίζονται σε σχετικούςχάρτεςπου συντάχθηκαν σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών Κρήτης και αναρτώνται: https://www.crete.gov.gr/chartes-politikis-prostasias/

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες των ανωτέρω, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και κοινοποιούνταιοι παραβάσεις στην αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες (π.χ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π.: https://civilprotection.gov.gr/xartis

Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1591 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ