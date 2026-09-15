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Κρήτη: Σχεδόν 15.000 αφίξεις μεταναστών σε οκτώμισι μήνες

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2026
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Το μείζον ζήτημα της αύξησης των μεταναστευτικών ροών στα νότια παράλια της Κρήτης, αλλά και το λεπτό ζήτημα της διαχείρισης και της προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

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Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο λιμενικός και δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη «Ηράκλειο, η πόλη μας», Γιώργος Σφακιανάκης, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη των αφίξεων στην Κρήτη, τα οποία αποτυπώνουν την ένταση που έχει αποκτήσει το φαινόμενο.

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Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταγραφεί 9 περιστατικά με 424 άτομα, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 τα περιστατικά αυξήθηκαν στα 38, με 1.891 αφίξεις. Φέτος, μόνο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν ήδη καταγραφεί 36 περιστατικά με 1.610 άτομα.

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Όπως ανέφερε ο κ. Σφακιανάκης, τα περιστατικά είναι πλέον περισσότερα, καθώς οι βάρκες που χρησιμοποιούνται είναι μικρότερες σε σχέση με το παρελθόν, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περισσότερες ξεχωριστές αφίξεις.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε επίπεδο έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025 είχαν καταγραφεί στην Κρήτη 240 περιστατικά, ενώ από τις αρχές του 2026 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου έχουν ήδη καταγραφεί 322 περιστατικά, που αφορούν 14.929 αφίξεις μεταναστών.

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Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη, επισημαίνοντας το πρόσωπο αλληλεγγύης που επιδεικνύεται κατά τη διαχείριση των περιστατικών.

Με βάση, μάλιστα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εκτίμησε ότι οι μεταναστευτικές ροές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις.

«Έχει εδραιωθεί η διαδρομή νότια της Κρήτης για τις μεταναστευτικές ροές», τόνισε ο Γιώργος Σφακιανάκης, υπογραμμίζοντας ότι πλέον απαιτούνται άμεσες αποφάσεις για τη διαχείριση της κατάστασης.

«Έχουμε φτάσει στο και πέντε και βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο», σημείωσε, αναφερόμενος και στις αντιδράσεις που υπάρχουν από δήμους γύρω από το ζήτημα της δημιουργίας χώρων προσωρινής φιλοξενίας.

Ο κ. Σφακιανάκης, ο οποίος ως λιμενικός ζει καθημερινά το δράμα του προσφυγικού, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθούν στην Κρήτη εικόνες ανάλογες με εκείνες που είχαν καταγραφεί στη Ρόδο, όπου, ελλείψει κατάλληλης δομής, μετανάστες είχαν βρεθεί να παραμένουν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα έξω από το δημαρχείο.

Τα στοιχεία, όπως παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταδεικνύουν ότι η μεταναστευτική διαδρομή προς τα νότια παράλια της Κρήτης έχει πλέον αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά, εντείνοντας την πίεση για αποφάσεις σχετικά με την προσωρινή φιλοξενία και συνολικά τη διαχείριση των αυξημένων ροών.

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Οροι ανάγνωσης

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Μέσω
Μαρία Αγαπάκη
Πηγή
Με πληροφορίες από Cretalive
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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