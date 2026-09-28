Κρήτη: Σχέδιο για κινηματογραφική ταινία με φόντο το νησί

Τον κινηματογράφο επιστρατεύει η Περιφέρεια Κρήτης ως νέο μέσο τουριστικής προβολής, προωθώντας σχέδιο για την παραγωγή ταινίας μεγάλου μήκους με γυρίσματα στο νησί.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης 2026-2030 για το έργο «Παραγωγή κινηματογραφικού-τηλεοπτικού υλικού για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κρήτης», συνολικού προϋπολογισμού 119.600 ευρώ.

Η παραγωγή σχεδιάζεται ως εργαλείο εξωστρέφειας για τον προορισμό, με την Κρήτη να λειτουργεί όχι μόνο ως ο τόπος των γυρισμάτων, αλλά ως βασικό στοιχείο της κινηματογραφικής αφήγησης.

Το κρητικό στοιχείο στο επίκεντρο

Το φυσικό τοπίο, η πολιτιστική ταυτότητα, η ιστορία, η παράδοση, οι άνθρωποι και ο αυθεντικός τρόπος ζωής του νησιού θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της κινηματογραφικής προβολής.

Στόχος είναι η εικόνα της Κρήτης που θα φτάσει στο κοινό να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό μέσο επικοινωνίας με δυνητικούς επισκέπτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δημιουργώντας νέα κίνητρα για ταξίδι στο νησί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον κινηματογραφικό τουρισμό, μία μορφή ταξιδιωτικής ζήτησης που συνδέεται με την επιθυμία των θεατών να επισκεφθούν τοποθεσίες που έχουν γνωρίσει μέσα από ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές.

Η Περιφέρεια προσβλέπει παράλληλα στην προσέλκυση διαφορετικών κατηγοριών ταξιδιωτών, στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Κρήτης και στην υποστήριξη της τουριστικής κίνησης σε μεγαλύτερο μέρος του έτους.Το σχέδιο έχει οργανωθεί σε πέντε επιμέρους υποέργα, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών μιας κινηματογραφικής παραγωγής, ενώ το χρονοδιάγραμμά του εκτείνεται έως το τέλος του 2030, δίνοντας στην Περιφέρεια τη δυνατότητα να εντάξει την παραγωγή σε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική προβολής της Κρήτης ως τουριστικού αλλά και κινηματογραφικού προορισμού.