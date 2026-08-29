Κρήτη: Πτώση επισκεπτών σε Κνωσό και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Με διαφορετικές ταχύτητες κινήθηκε η επισκεψιμότητα στα μεγάλα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης τον Απρίλιο του 2026, καθώς η Κνωσός και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου κατέγραψαν απώλειες, την ώρα που η Φαιστός κινήθηκε ανοδικά, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της εξέλιξης της φετινής τουριστικής περιόδου, καθώς αφορά τρία από τα σημαντικότερα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Κρήτης και αποτυπώνει τις πρώτες τάσεις του 2026 στην επισκεψιμότητα του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού.

Στους 85.242 επισκέπτες η Κνωσός τον Απρίλιο

Στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού καταγράφηκαν τον Απρίλιο 85.242 επισκέπτες, έναντι 87.990 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η μεταβολή αντιστοιχεί σε μείωση 3,1%, δηλαδή περίπου 2.750 λιγότερους επισκέπτες μέσα σε έναν χρόνο.

Παρά την υποχώρηση, η Κνωσός διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή θέση στον πολιτιστικό τουριστικό χάρτη της χώρας. Τον Απρίλιο συγκέντρωσε το 6,5% της συνολικής επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων που αποτυπώνονται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πτώση 4,8% στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Πτωτικά κινήθηκε τον ίδιο μήνα και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Οι επισκέπτες διαμορφώθηκαν σε 33.941, έναντι 35.669 τον Απρίλιο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 4,8%.

Το μουσείο εξακολουθεί, ωστόσο, να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την κατανομή που παρουσιάζει η ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο αντιπροσώπευε το 5% των επισκεπτών των μουσείων που περιλαμβάνονται στην καταγραφή.

Στον αντίποδα η Φαιστός με άνοδο 9%

Διαφορετική είναι η εικόνα στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού. Τον Απρίλιο του 2026 οι επισκέπτες έφτασαν τους 6.861, από 6.296 τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση διαμορφώθηκε στο 9%, καθιστώντας τη Φαιστό τη μοναδική από τους τρεις χώρους της Κρήτης που καταγράφονται ξεχωριστά από την ΕΛΣΤΑΤ και εμφανίζει θετική μεταβολή τον συγκεκριμένο μήνα.

Πάνω από 10.000 λιγότεροι επισκέπτες στην Κνωσό στο τετράμηνο

Η υποχώρηση στην Κνωσό γίνεται περισσότερο εμφανής όταν η σύγκριση επεκταθεί στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2026 ο αρχαιολογικός χώρος υποδέχθηκε 107.671 επισκέπτες, έναντι 117.806 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πρόκειται για μείωση 8,6%, που σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε περίπου 10.100 λιγότερους επισκέπτες.

Ανάλογη πορεία εμφανίζει στο τετράμηνο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Οι επισκέπτες περιορίστηκαν σε 48.774, από 53.053 το πρώτο τετράμηνο του 2025, με την πτώση να φτάνει το 8,1%.

Η Φαιστός κινείται και πάλι αντίθετα. Στο διάστημα Ιανουαρίου–Απριλίου καταγράφηκαν 8.979 επισκέπτες, έναντι 8.407 το 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,8%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σκιαγραφούν έτσι μια μικτή εικόνα για την επισκεψιμότητα των σημαντικότερων μνημείων και μουσείων της Κρήτης που καταγράφονται αυτοτελώς στην έρευνα. Η Κνωσός παραμένει με μεγάλη διαφορά ο ισχυρότερος πόλος, αλλά ξεκινά το 2026 με υποχώρηση, όπως και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Στον αντίποδα, η Φαιστός εμφανίζει σταθερά θετικό πρόσημο τόσο τον Απρίλιο όσο και στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου