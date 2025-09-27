Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 66χρονο

Σε εξέλιξη βρίσκεται «αγώνας δρόμου» τόσο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, όσο και από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει το πρωτόκολλο, μετά τον εντοπισμό του κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Θετικός στον ιό διαγνώστηκε από την Πέμπτη ένας 66χρονος, που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Δεν είχε ταξιδέψει ο 66χρονος – Τα μέτρα που λαμβάνονται

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, αυτό που ανησυχεί την επιστημονική κοινότητα είναι ότι πρόκειται για εγχώριο κρούσμα, καθώς ο ασθενής δεν είχε ταξιδέψει. Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών, ψεκασμοί πόρτα- πόρτα στην περιοχή που μένει ο 66χρονος και στα μέρη που επισκέφθηκε πρόσφατα, στις γειτονικές περιοχές, τοποθέτηση παγίδων για την εξέταση των κουνουπιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον μολυσμένα κουνούπια και ενημέρωση των ανθρώπων που ήρθε σε επαφή.

Επίσης, γενικότερα στην Κρήτη και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, εντατικοποιείται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Ψεκασμοί πραγματοποιούνται επίσης σε πηγάδια και γενικότερα σε χώρους συγκέντρωσης κουνουπιών.

Εκτιμήσεις για μεμονωμένο κρούσμα

Πιθανότατα πρόκειται για μεμονωμένο κρούσμα, ενώ εκτιμάται πως ο 66χρονος είχε προσβληθεί από τον ιό από αρχές του Σεπτέμβρη. Ως κρούσμα πάντως, επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Αυτό που επισημαίνεται επίσης και δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στις υγειονομικές αρχές του νησιού, είναι πως η εντατικοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών και η κακοκαιρία θα συμβάλλουν στο να μειωθούν οι πληθυσμοί κουνουπιών στην Κρήτη.

Εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα παρουσίασε ο 66χρονος

Ο 66χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρουσίασε μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Βρίσκεται υπό την στενή παρακολούθηση των γιατρών, καθώς είναι ανοσοκατεσταλμένος, κάτι που προκαλεί ανησυχία για την πορεία της υγείας του. Ειδικοί επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση, πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ λίγα άτομα (<1% όσων μολύνονται) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν διεθνώς τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

Με στόχο την έγκαιρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων πρόληψης και απόκρισης, ο ΕΟΔΥ, σε κάθε περίοδο μετάδοσης, διενεργεί ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, διερευνά άμεσα τα περιστατικά και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κλινική εικόνα και τον τρόπο μετάδοσης του ιού, για τα επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης κατά τις περιόδους μετάδοσης του ιού (ετήσιες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης και εβδομαδιαίες εκθέσεις κατά τις περιόδους μετάδοσης) και για τις δράσεις του ΕΟΔΥ για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.