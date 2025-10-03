Κρήτη: Προσλήψεις νοσηλευτών από την 7η ΥΠΕ

Λιγότερο από ένα λεπτό

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση για την κάλυψη 19 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών για τις νοσηλευτικές ειδικότητες α) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, β) Χειρουργικής Νοσηλευτικής, γ) Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας δ) Γεροντολογική Νοσηλευτικής ε) Παθολογικής Νοσηλευτικής, στ) Ογκολογικής Νοσηλευτικής, ζ) Νοσηλευτική Παίδων και η) Καρδιαγγειακών Παθήσεων.

Οι θέσεις ανά νοσηλευτική ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα έχουν ως ακολούθως :



Οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση noseidikotita@hc-crete.gr από την 03 .10.2025 έως και την 30 .11.2025 και ώρα 12:00μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας: https://www.7ype.gov.gr/, και ειδικότερα τη διαδρομή Για τον Πολίτη → Ειδίκευση Νοσηλευτών) ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2813-404499.