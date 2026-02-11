Κρήτη: Πρώην δήμαρχος από τη Ρωσία κατηγορείται για ηθική αυτουργία εμπρησμού

Με απώτερο σκοπό να εκφοβίσει την πρώην σύζυγό του, πρώην Ρώσος δήμαρχος κατηγορείται για εμπρησμό επιχείρηση στα Χανιά της Κρήτης, περιστατικό που έλαβε χώρα στις 19 Ιανουαρίου.

Ο αυτοδιοικητικός με καταγωγή από τη Ρωσία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, να πλήρωσε τρεις ημεδαπούς για να τοποθετήσουν εμπρηστικό μηχανισμό στο διπλανό, από την επιχείρηση της πρώην συζύγου του, κατάστημα προκειμένου να την εκφοβίσει.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά πως είναι ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης στην Κρήτη: «Δεν κάψανε το μαγαζί της πρώην συζύγου του συγκεκριμένου ανθρώπου. Εμείς δεν την γνωρίζουμε την κυρία σε προσωπικό επίπεδο. Κάψανε το δικό μας κατάστημα. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας το τελευταίο διάστημα με όλα όσα γίνονται», ανέφερε η ιδιοκτήτρια καταστήματος.

Η διπλανή επιχείρηση, όπως έγινε γνωστό, έχει υποστεί βαρύτατες ζημιές, με το συνολικό κόστος της αποκατάστασης να ανέρχεται στις 150.000 ευρώ: «Καταστραφήκαμε» αναφέρει στο Mega η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, λέγοντας πως το μόνο λάθος ήταν ότι το αρχιτεκτονικό της γραφείο, έτυχε να γειτνιάζει με το μαγαζί της πρώην συντρόφου του Ρώσου δημάρχου.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 19ης Ιανουαρίου στην Αλμυρίδα Χανίων. Ο 78χρονος με καταγωγή από τη Ρωσία φέρεται να πλήρωσε τρεις νεαρούς Έλληνες, δύο από την Θεσσαλονίκη και έναν από τα Χανιά για να φέρουν σε πέρας την εμπρηστική ενέργεια.

Σκοπός της επίθεσης ήταν να «τρομοκρατήσει» την 65χρονη πρώην σύζυγο του, επίσης με καταγωγή από τη Ρωσία, ώστε να του μεταβιβάσει δύο διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν ή χρηματικό ποσό.

Τι υπογραμμίζει η Αυτοψία της Πυροσβεστικής

Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν τις κινήσεις δύο εκ των δραστών, οι οποίοι αποτυπώνονται να κινούνται με τα μπιτόνια στα χέρια. Δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη εμφανίζονται να τρέχουν πανικόβλητοι, με έναν κατηγορούμενο, την επόμενη ημέρα, να φωτογραφίζει τα εγκαύματά του.

Όπως αναφέρεται σε σχετική Έκθεση Αυτοψίας της Πυροσβεστικής : «…Αυτός που κρατούσε το μπιτόνι πριν τον εμπρησμό στο δεξιό του χέρι φαίνεται μετά τον εμπρησμό να απομακρύνεται προσπαθώντας να σβήσει φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι…»

Εκτός από τους δύο νεαρούς που φέρεται να είχαν τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε κι ένας ντόπιος. Μόνιμος κάτοικος των Χανίων που ανέλαβε να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από βενζινάδικο της γειτονιάς του.

Όσον αφορά το προφίλ του ηθικού αυτουργού, ήταν για χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού υπουργείου και κρατικός αξιωματούχος. Επιπλέον, υπήρξε δήμαρχος αστικής περιοχής (Καζάν) και δηλώνει κάτοικος Μόσχας.

Το 2020, μετά από 30 χρόνια συμβίωσης, χώρισε με την 65χρονη Ρωσίδα σύντροφο του και εκ τότε επιθυμεί να του παραδώσει χρηματικά ποσά ή να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν.