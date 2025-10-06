Κρήτη: Πρόγραμμα «ΖΩΗ» μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε την επιτυχημένη πορεία και τους μελλοντικούς στόχους του πρωτοποριακού προγράμματος «ΖΩΗ», το οποίο ενισχύει την ασφάλεια του νησιού απέναντι στην καρδιακή ανακοπή.

Η εκδήλωση τιμήθηκε με την παρουσία του εκλεγμένου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), καθηγητή Andrew Lockey, γεγονός που αναδεικνύει την ευρωπαϊκή διάσταση και αναγνώριση της πρωτοβουλίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Lockey βραβεύθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργο Πιτσούλη για τη συνολική του προσφορά στον τομέα της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.

Ο καθηγητής Andrew Lockey χαρακτήρισε το πρόγραμμα «ΖΩΗ» ως «μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη» και απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες: «Δεν χρειάζεστε καμία απολύτως εκπαίδευση για να χρησιμοποιήσετε έναν απινιδωτή. Οι φωνητικές οδηγίες του μηχανήματος καθοδηγούν τον χρήστη με απόλυτη ασφάλεια. Δεν μπορείτε να προκαλέσετε καμία βλάβη – μπορείτε μόνο να σώσετε μια ζωή».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, αναφερόμενος στον σωτήριο χαρακτήρα του προγράμματος, ανακοίνωσε την προσθήκη 100 νέων απινιδωτών στο νησί, αυξάνοντας το συνολικό δίκτυο σε 360 σημεία. Παράλληλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ευχαρίστησε τους εθελοντές και τους συνεργαζόμενους φορείς, με ειδική αναφορά στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργο Πιτσούλη, συντονιστή του προγράμματος.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης χιλιάδων πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, καθώς και το δίκτυο εθελοντών που έχει ήδη δημιουργηθεί στην Κρήτη πριν ακόμη συμπληρωθούν δύο χρόνια από την έναρξη του προγράμματος. Ο Γιώργος Πιτσούλης εξέφρασε, παράλληλα, την ικανοποίησή του για την παρουσία του κ. Lockey, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος «ΖΩΗ» από την καθηγήτρια Αναισθησιολογίας και επικεφαλής του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου, και τη Νατάσα Σπαρτινού, μέλος της επιτροπής σύνταξης των οδηγιών ΚΑΡΠΑ 2025 του ERC.

Ο Δημήτριος Κατεχάκης, επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του ΙΤΕ, παρουσίασε την αναβαθμισμένη ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος καθώς και τη νέα πλατφόρμα «ΔΙΧΤΥ», η οποία θα επιτρέπει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να καταχωρούν απινιδωτές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το δίκτυο διάσωσης της Κρήτης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βαγγέλης Ζάχαρης, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών, εθελοντικών και αθλητικών φορέων.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου), της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ηρακλείου και Χανίων), της Εθελοντικής Ομάδας «Φίλιος Ζευς», της Ομάδας Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων, του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης και της ΕΠΟΜΕΑ Χανίων.