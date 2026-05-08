Κρήτη: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του

Στη φυλακή οδηγούνται ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού και η 56χρονη σύζυγός του, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα, καθώς υπήρχαν φόβοι για ένταση και αντιδράσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διακινηθεί σκόπιμα διαφορετική ημερομηνία απολογίας για λόγους ασφαλείας.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Η 56χρονη φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα μαζί με τον 54χρονο την ώρα της φονικής επίθεσης που συγκλόνισε την Κρήτη και προκάλεσε πανελλήνια ανατριχίλα. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ το κλίμα στην τοπική κοινωνία παραμένει ιδιαίτερα βαρύ μετά τη δολοφονία του 21χρονου.

54χρονος: «Ήμουν ένας τρελός, δεν ήμουν ο εαυτός μου»

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, στην απολογία ο 54χρονος.

56χρονη: «Αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου»

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».