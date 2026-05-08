CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
parasyrhs
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στη φυλακή οδηγούνται ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού και η 56χρονη σύζυγός του, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

ΧΡΥΣΟΣ

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα, καθώς υπήρχαν φόβοι για ένταση και αντιδράσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διακινηθεί σκόπιμα διαφορετική ημερομηνία απολογίας για λόγους ασφαλείας.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα σε φυλακές εκτός Κρήτης.

SUNSTOP

Η 56χρονη φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα μαζί με τον 54χρονο την ώρα της φονικής επίθεσης που συγκλόνισε την Κρήτη και προκάλεσε πανελλήνια ανατριχίλα. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ το κλίμα στην τοπική κοινωνία παραμένει ιδιαίτερα βαρύ μετά τη δολοφονία του 21χρονου.

54χρονος: «Ήμουν ένας τρελός, δεν ήμουν ο εαυτός μου»

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, στην απολογία ο 54χρονος.

56χρονη: «Αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου»

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 8/5/2026

8 Μαΐου 2026
07052026

«The Crete Trip 2026»: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα

7 Μαΐου 2026
07052026

Η αναπτυξιακή πορεία του έργου φράγματος Καθαρού Κριτσάς

7 Μαΐου 2026

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου για την υποβάθμιση της χειρουργικής κλινικής στο ΓΝΑΝ

7 Μαΐου 2026
07052026

Συνάντηση του συλλόγου Ανάδειξης Αρχαιοτήτων με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη

7 Μαΐου 2026

Απάντηση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σχετικά με δημοσιεύματα περί τακτικών χειρουργείων

7 Μαΐου 2026

Δυναμική συμμετοχή της Κρήτης στη διεθνή έκθεση FRESKON 2026 στη Θεσσαλονίκη

6 Μαΐου 2026

Κρήτη: Ο θάνατος του γιου του και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο

6 Μαΐου 2026

Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας

5 Μαΐου 2026

Κρήτη: Συνεδρίασε το ΠΕΣΟΠΠ/ΠΕΗ για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο

5 Μαΐου 2026
Back to top button