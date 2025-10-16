CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημερωτική συνάντηση για τα «Οικολογικά Σχολεία»

16/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στο Ηράκλειο η ενημερωτική συνάντηση για το διεθνές Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία», η οποία διοργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος και τον Τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας για τη σύμπραξη στην Πράσινη Εκπαίδευση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΕΕΠΦ.

Τη συνάντηση χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Νίκος Ξυλούρης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη βαρύτητα που αποδίδεται στην Αειφορική Διαχείριση των σχολείων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΕΠΦ, Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Λευτέρης Στεργιανόπουλος, και η Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Οικολογικών Σχολείων, Αρετή Μαρματάκη. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε με καλές πρακτικές από σχολεία του Δικτύου στην Π.Ε. Ηρακλείου.

Η επιτυχής πραγματοποίηση της ενημερωτικής συνάντησης ενισχύει τον στόχο της Περιφέρειας Κρήτης για την ενδυνάμωση των σχολικών κοινοτήτων, προκειμένου να διαμορφώσουν συνειδητοποιημένους και ενεργούς πολίτες με υψηλή περιβαλλοντική ευθύνη.

