Κρήτη: Πιλοτική εγκατάσταση σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ

Τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης εγκατάστασης σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών καθόρισαν η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Η συνάντηση εργασίας έγινε με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιάννη Αναστασάκη, καθώς και εκπροσώπων από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Τον συντονισμό της δράσης έχει η Αυτοτελής Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Κρήτης.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Η δράση αφορά στην τοποθέτηση 15 αυτόματων σταθμών παρακολούθησης σε στρατηγικά σημεία του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Από αυτούς, οι 12 θα καταγράφουν τη στάθμη των υδάτων, ενώ 3 σταθμοί θα παρακολουθούν συνδυαστικά τη στάθμη και βασικές φυσικοχημικές παραμέτρους. Οι σταθμοί θα αποστέλλουν δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση ενημέρωση των αρχών.

Πού και πώς θα γίνει η εγκατάσταση

Οι 15 σταθμοί αποτελούν την πιλοτική φάση ενός ευρύτερου δικτύου 54 σημείων που έχουν προσδιοριστεί ως αναγκαία για το νησί. Η επιλογή των θέσεων έγινε με αυστηρά τεχνικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη:

Τα ιστορικά δεδομένα πλημμυρών.

Τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Τη γεωγραφική κάλυψη και την τεχνική καταλληλότητα των περιοχών.

Η σημασία της παρέμβασης

Η παρέμβαση, η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο του Περιφερειακού Μηχανισμού για την Κλιματική Αλλαγή. Ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της έγκαιρης ανίχνευσης επικίνδυνων μεταβολών. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, τίθενται οι βάσεις για την πλήρη ανάπτυξη ενός αξιόπιστου δικτύου παρακολούθησης που θα προστατεύει τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.