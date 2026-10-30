Κρήτη: Παρατείνονται έως τις 12 Νοεμβρίου τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Την παράταση των προληπτικών μέτρων προστασίας από την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, με νέα περίοδο ισχύος από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση λαμβάνεται λόγω της συνεχιζόμενης παρουσίας της νόσου σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και της ανάγκης αποτροπής πιθανής εισαγωγής και εξάπλωσής της στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το νησί παραμένει μέχρι στιγμής χωρίς επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Γιατί συνεχίζονται οι περιορισμοί

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων αποτελεί εξαιρετικά μεταδοτική ιογενή νόσο των μικρών μηρυκαστικών.

Η υψηλή μεταδοτικότητα και η δυνατότητα παραμονής του ιού στο περιβάλλον καθιστούν αναγκαία τη συστηματική εφαρμογή μέτρων πρόληψης.

Η προληπτική προστασία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί σημαντικό μέρος της αγροτικής οικονομίας.

Έλεγχοι στις μετακινήσεις

Τα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων και αυξημένες απαιτήσεις βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να συμμορφώνονται με τις επίσημες οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και να αποφεύγουν μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης στη μεταφορά εξοπλισμού, στις επισκέψεις τρίτων στις εκτροφές και στην απολύμανση μέσων που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ζώα.

Πότε θα επανεξεταστούν τα μέτρα

Η νέα περίοδος εφαρμογής ολοκληρώνεται στις 12 Νοεμβρίου.

Τότε προβλέπεται επαναξιολόγηση της κατάστασης, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η ημερομηνία αυτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι περιορισμοί θα αρθούν, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή θα εξαρτηθεί από τη νεότερη αξιολόγηση κινδύνου.

Σημαντική η συνεργασία των παραγωγών

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται από την έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών για ύποπτα συμπτώματα και τη συστηματική εφαρμογή των κανόνων πρόληψης.

Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους παραγωγούς, την τοπική μεταποίηση και συνολικά την κρητική αγροτική οικονομία.