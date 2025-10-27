Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο

Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Ελός στον Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Ο δράστης με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Μετά από περίπου 24 ώρες ο δολοφόνος του Κισσάμου εμφανίστηκε στο ΑΤ όπου παραδόθηκε στις Αρχές και υποστήριξε ότι τον πυροβόλησε επειδή το θύμα τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Πώς έγινε το φονικό στον Κίσσαμο

Το θύμα βρισκόταν κοντά στο τραπέζι του, μαζί με την παρέα του, όταν ο ανιψιός του εμφανίστηκε και τον πλησίασε σε απόσταση ενός μέτρου. Χωρίς να πει το παραμικρό, τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο.

Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ατόμων, που σοκαρισμένοι περιέγραψαν τις στιγμές στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων.

Οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, και φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.

Το θύμα ήταν γνωστό στην περιοχή, αλλά και στην αστυνομία, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για καβγάδες και περιστατικά βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδέσποτα ζώα. Μάλιστα, το προσωνύμιό του ήταν «Πάσσαρης».