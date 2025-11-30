Κρήτη: Παραδόθηκαν τα πρώτα 300 κιτ ρομποτικής για τις ανάγκες 150 Δημοτικών Σχολείων

Στο επίκεντρο της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης βρέθηκε η εκπαίδευση, κατά τη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων «Ημέρες Καινοτομίας – Innodays 2025», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.

Στο πλαίσιο των δράσεων της διοργάνωσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε τη δέσμευση της Περιφέρειας να εξοπλίσει όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού με κιτ ρομποτικής σε βάθος τριετίας. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την συμβολική παράδοση του πρώτου πακέτου εξοπλισμού στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσωνάκη.

Συνολικά, σε αυτή την πρώτη φάση, παραδόθηκαν 300 κιτ ρομποτικής, τα οποία θα διατεθούν άμεσα σε 150 Δημοτικά Σχολεία του νησιού, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την πλήρη κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων εντός των επόμενων τριών ετών.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφερόμενος στη στόχευση της Περιφέρειας για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την τεχνολογική εξέλιξη, δήλωσε:

«Στο πλαίσιο της καινοτομίας στην Κρήτη, όπως αναδεικνύεται και μέσα από τα Innodays, δεσμευόμαστε στη νέα γενιά ότι όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί μας θα παραλάβουν από ένα κιτ ρομποτικής μέσα στην επόμενη τριετία. Στόχος μας είναι τα παιδιά μας να ενταχθούν ομαλά στη νέα εκπαιδευτική λογική που θέτει το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς, από την πλευρά μας, θα δώσουμε στη νέα γενιά αυτό που χρειάζεται για να κάνει το επόμενο βήμα».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του, τονίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας:

«Παραλάβαμε σήμερα το πρώτο κιτ ρομποτικής, μια μεγάλη προσφορά που επιβεβαιώνει τη διαρκή στήριξη του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και έρχεται να ενσωματωθεί στο νέο εκπαιδευτικό τοπίο. Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία βοηθούν την καθημερινότητα στο σχολείο και προσφέρουν μια άλλη οπτική γωνία στη μάθηση», ανέφερε ο Περιφερειακός Διευθυντής.

Στην τελετή παράδοσης παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, ο Ειδικός Σύμβουλος Καινοτομίας της Περιφέρειας Αντώνης Παπαδεράκης και η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης Χρυσή Δασκαλάκη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού

Τις δυνατότητες του νέου εξοπλισμού παρουσίασε στο περίπτερο της δράσης η αρχιτέκτων μηχανικός και εκπαιδεύτρια ρομποτικής, Χαρά Καμνάκη. Αναλύοντας τις προδιαγραφές, τόνισε πως ο εξοπλισμός ανήκει στην κατηγορία “Lego-like”, εξασφαλίζοντας ένα οικείο περιβάλλον μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα κιτ έχουν εμπλουτιστεί με επιπλέον μηχανικά μέρη, απελευθερώνοντας τη φαντασία των παιδιών ώστε να δημιουργούν από απλές κατασκευές έως σύνθετα project καινοτομίας. Αυτό επιτρέπει τη συμμετοχή τους τόσο σε κλασικούς διαγωνισμούς ρομποτικής (ράλι, ποδόσφαιρο) όσο και σε δράσεις επιχειρηματικότητας. Παιδαγωγικά, το σύστημα ακολουθεί κλιμακωτή δυσκολία: οι μικρότεροι μαθητές προγραμματίζουν διαισθητικά με εικονίδια (icon blocks), ενώ οι μεγαλύτεροι μεταβαίνουν σταδιακά σε γραπτό κώδικα. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς με ολοκληρωμένη ύλη μαθημάτων για έξι σχολικά έτη.

Innodays 2025

Η παράδοση του εξοπλισμού αποτέλεσε μέρος του πλούσιου προγράμματος των «Ημερών Καινοτομίας – Innodays 2025». Η διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για το νησί, φέρνει κοντά την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς του δημοσίου.

Στόχος των Innodays είναι η ανάδειξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης, η προώθηση συνεργασιών και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι εργασίες των Innodays 2025, που περιλαμβάνουν εκθεσιακά περίπτερα, ομιλίες, B2B συναντήσεις και εργαστήρια, ολοκληρώνονται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.