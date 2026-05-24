Κρήτη: Νέες φοιτητικές εστίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο – Πάνω από 4.800 οι νέες κλίνες

Στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας για τη φοιτητική μέριμνα και τις νέες φοιτητικές εστίες, με ιδιαίτερη αναφορά στα μεγάλα έργα που προχωρούν και στην Κρήτη, αναφέρθηκε την Πέμπτη η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που προγραμματίζονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, τα οποία αναμένεται να καλύψουν συνολικά περισσότερους από 4.800 φοιτητές, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές στέγασης στο νησί.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ η κα Ζαχαράκη, τόνισε ότι το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, υλοποιεί, με διάθεση σημαντικών πόρων από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων των υφιστάμενων εστιών, ενώ με τη μέθοδο ΣΔΙΤ κατασκευάζονται νέες σύγχρονες εστίες σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο στόχος που έχουμε θέσει και υλοποιούμε είναι να προσθέσουμε επιπλέον 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη δημιουργία νέων εστιών και την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών», ανέφερε η υπουργός και συνέχισε:

«Πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι χρόνια αποφασιστικής στήριξης και ανάπτυξης των φοιτητικών εστιών γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινίσεων, ενώ εντάξαμε ένα πολύ σημαντικό ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια έξι μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση επιπλέον 18 φοιτητικών εστιών. Ταυτόχρονα προχωρούν οι νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ πχ σε Κρήτη, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία».

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά στη δημιουργία φοιτητικών εστιών μέσω των συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα:

1. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δυο νέα συγκροτήματα: Στο Ρέθυμνο θα καλύπτουν επιπλέον 2.710 φοιτητές. Στο Ηράκλειο θα καλύπτουν 2.136 φοιτητές.

2. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δημιουργηθούν επίσης δυο συγκροτήματα φοιτητικών εστιών: Στον Βόλο θα καλυφθούν επιπλέον 640 φοιτητές και στη Λαμία 123 φοιτητές.

3. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα δημιουργηθούν δυο συγκροτήματα: σε Αλεξανδρούπολη για 350 φοιτητές και Κομοτηνή επίσης για 350 φοιτητές.

4. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθούν τέσσερα συγκροτήματα: Σε Κοζάνη για 350 φοιτητές, Φλώρινα για 150, Καστοριά 150 και Πτολεμαϊδα 100.

5. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Συνολικά 1.100 ωφελούμενοι φοιτητές.

6. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Η ανακαίνιση της φοιτητικής Εστίας του θα καλύψει 450 ωφελούμενους φοιτητές.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων στις εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα φτάσει τις 8.609, και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 737.500.000 ευρώ.

Η κ. Ζαχαράκη επανέλαβε επίσης ότι η κυβέρνηση επενδύει στρατηγικά στη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης, μέσω της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, των κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ΑΕΙ.

Αναφερόμενη στα τελευταία περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια, σημείωσε ότι πρόκειται για «λίγα και μεμονωμένα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα στη χρονιά δεν υπάρχει».

Υπενθύμισε ότι από τον Ιούλιο του 2025 εφαρμόζεται το αυστηρότερο μέχρι σήμερα πλαίσιο κυρώσεων για αξιόποινες πράξεις εντός ΑΕΙ, ενώ παράλληλα προχωρά η εφαρμογή σχεδίων ασφάλειας, ελεγχόμενης εισόδου και ηλεκτρονικών καρτών φοιτητών.

Για το Εθνικό Απολυτήριο, η υπουργός επισήμανε ότι ο σχετικός διάλογος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο μέσω Εθνικής Επιτροπής, η οποία θα παραδώσει το πόρισμά της προς το τέλος του Φθινοπώρου. Όπως τόνισε, στόχος είναι ένα νέο, εφαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης και εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στη μείωση της πίεσης που προκαλεί το σημερινό εξεταστικό μοντέλο.

Ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή τους, επισημαίνοντας ότι η προετοιμασία ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων κάθε χρονιάς.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο παρουσιάζει αύξηση χρήσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, προσφέροντας live μαθήματα, τεστ προσομοίωσης και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι από το 2026 θα επεκταθεί live διδασκαλία και στην Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ θα αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω ψηφιακού προσωπικού βοηθού για την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών.