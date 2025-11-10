Κρήτη: Νέα προκήρυξη αιτήσεων για νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την έκδοση μίας νέας προκήρυξης για τη χορήγηση νέων αδειών /δικαιωμάτων δραστηριοποίησης επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών πλανοδίου εμπορίου.

Η προκήρυξη αφορά 15 νέες άδειες παραγωγών πωλητών και 5 δικαιώματα δραστηριοποίησης υφιστάμενων παραγωγών πωλητών πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης και 35 νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου (κατηγορίες Α,Β, Γ, Δ, Ε) και 5 δικαιώματα δραστηριοποίησης για υφιστάμενους επαγγελματίες πωλητές πλανοδίου εμπορίου (όλων των κατηγοριών)

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14 Νοεμβρίου 2025 (ώρα 07:00) έως 18 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 23:59).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ανοιχτή Αγορά (https://openmarket.mindev.gov.gr/) με χρήση των κωδικών TAXISNET.

H προκήρυξη είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:

www.crete.gov.gr/planodio-emporio

www.crete.gov.gr/emporio

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης.