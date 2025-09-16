Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης τα ξημερώματα, νότια της Γαύδου

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 69 ατόμων ολοκληρώθηκε στη 01.00 μετά τα μεσάνυχτα νότια της Γαύδου, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, οι αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της χώρας Σφακίων. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν καλές.

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχαν διασωθεί άλλα 40 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του Λιμενικού οργανώθηκε η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, άλλοι 56 μετανάστες έφτασαν με βάρκα στην παραλία της Τρυπητής. Λίγο αργότερα, πιθανότατα η ίδια βάρκα προσέγγισε την παραλία Κόρφος όπου κατέβηκαν αλλά 25 άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονταν 11 γυναίκες και 9 παιδιά, κατά δήλωση τους όλοι από το Σουδάν.

Το μεσημέρι της Δευτέρας άλλα 35 άτομα προσέγγισαν με βάρκα την παραλία του Άη Γιάννη δίπλα στα Καπετανιανά, στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου.

Αποσυμφόρηση της Κρήτης αποφασίστηκε στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης από τους περίπου 1.500 παράνομους μετανάστες που έφτασαν στο νησί τις τελευταίες ημέρες ξεκινά η κυβέρνηση. Αυτό τουλάχιστον τονίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συμφωνήθηκε ότι το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβουν τη μεταφορά περίπου 600-700 μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, με στόχο την αποφόρτιση της κατάστασης στην Κρήτη.

Η επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες, με περίπου 500 μετανάστες και θα ολοκληρωθεί σήμερα Τρίτη.

Συνελήφθησαν οι διακινητές των 39 αλλοδαπών στου Καλούς Λιμένες

Στο μεταξύ, τρεις άνδρες από την Αίγυπτο συνελήφθησαν ως οι διακινητές των 39 ατόμων που αποβιβάστηκαν με φουσκωτό σκάφος το μεσημέρι της Δευτέρας σε παραλία των Καλών Λιμένων. Στη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος επισημαίνονται τα εξής:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, εντοπίστηκαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου στην παραλία “ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ” στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού, τριάντα εννέα (39) αλλοδαποί (37 άνδρες και 2 ανήλικοι), οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από πνευστή λέμβο. Οι προαναφερθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με τη συνοδεία Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.. Κατά δήλωσή τους, οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης τις βραδινές ώρες την 12-09-2025 και είχαν καταβάλει το ποσό των 1.500-3.000 Δολαρίων Η.Π.Α. και 7.000 Δηνάριων Λιβύης έκαστος για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί εκ των ανωτέρω, ηλικίας 20, 23 και 43 ετών (υπήκοοι Αιγύπτου) για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/05 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση”, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. “Συναυτουργία” του άρθρου 47 Π.Κ. “Συνεργός”, του άρθρου 187 παρ. 2 Π.Κ. “Σύσταση Συμμορίας” και του άρθρου 306 του Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων».