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Η Κρήτη μετρά την κλιματική αλλαγή και σχεδιάζει με δεδομένα τις παρεμβάσεις της

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2026
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13092026
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Ένα ουσιαστικό βήμα ώστε οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε κρίσιμους τομείς της ζωής και της οικονομίας στην Κρήτη να αποτυπώνονται με πιο απτό τρόπο έγινε μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με περισσότερους από 70 επιστήμονες.

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Η πρόοδος του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, παρουσιάστηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 σε ημερίδα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στα Χανιά.

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Κατά τους πρώτους 12 μήνες ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής, έχουν προσδιοριστεί οι κρίσιμοι  κλιματικοί δείκτες, δημιουργούνται χάρτες υψηλής ανάλυσης, έχει σχεδιαστεί η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, εντοπίστηκαν οι θέσεις εγκατάστασης των συστήματων παρακολούθησης πλημμυρών και διάβρωσης των ακτών ενώ αξιολογούνται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.

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Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής και οι Πρυτάνεις του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ, Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης και Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Όλοι ανέδειξαν την αξία της συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο.

Ο Νίκος Καλογερής σημείωσε ότι η δημιουργία του Παρατηρητηρίου αποτελεί καρπό της συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε η Περιφέρεια Κρήτης το 2015, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί στους τομείς των υδάτων, της γεωργίας, των παράκτιων χρήσεων και του τουρισμού. Από το 2022, εφαρμόζει το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), που καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες και δράσεις της Κρήτης για την επόμενη δεκαετία.

«Το κλίμα είναι η πρόκληση του αιώνα», τόνισε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Γιάννης Αναστασάκης. Σημείωσε ότι η Κρήτη αποτελεί hotspot της κλιματικής κρίσης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ότι σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος, η αποτελεσματικότερη προσαρμογή και η εκπαίδευση των πολιτών στη νέα κλιματική πραγματικότητα.

Η προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Ευγενία Στυλιανού, παρουσίασε την πορεία του έργου, που ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2028.

Στη συνέχεια, επιστήμονες από το ΕΛΜΕΠΑ, το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ, το ΕΛΚΕΘΕ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»παρουσίασαν τα επιμέρους παραδοτέα.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2026
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